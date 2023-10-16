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台中湖心亭鴿糞遍佈　議員：有損百年公園風華

▲議員陳俞融指出，台中公園湖心地板仍鴿糞遍佈，讓市民及遊客觀感不佳(圖／柳榮俊攝2023.10.16)
▲議員陳俞融指出，台中公園湖心地板仍鴿糞遍佈，讓市民及遊客觀感不佳(圖／柳榮俊攝2023.10.16)

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會個(16)日進行台中市各文化資產修復規劃進度專案報告，市議員陳俞融指出，台中公園湖心亭市府先前斥資鉅額重新修復，號稱經典風貌全新開放，但當地民眾卻不這麼覺得，且修復完成後的湖心亭，地板仍鴿糞遍佈，讓市民及遊客觀感不佳，也有損台中公園作為百年公園的風華，要求盧市長應更重視台中公園，引進現代化公園規劃及管理措施，重振台中公園風貌。

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陳俞融指出，前陣子實地勘察，看到湖心亭屋面加裝不銹鋼防鳥鋼索，但修復完成後的湖心亭鴿屎遍佈，成效不佳，也秀出現場照片指出，鴿子仍然自在直接站在湖心亭屋頂其他地方，顯然鴿子不在乎，在哪個位置棲息，這樣的成果，說是花了近千萬預算，但跟民眾最直接感受大相逕庭，預算花的值得嗎？


陳俞融也列出，20年來市府在湖心亭修復工程所花費預算項目，指出台中公園歷經 20年來市府花了近2千5百萬元的預算來修復湖心亭、中山橋、高壓細水霧系統工程等，但仍然今日卻還是看到地板有鴿糞、設備損壞等問題，台中公園到底何時才能再次成為遊客必訪景點？


另外，陳俞融也說，台中公園身為台中百年公園及代表性公園，卻無完整及納入現代整體規劃，公園內諸多景點如2003年台中公園燈會主燈「吉羊康泰」、望月亭、更樓、中正橋、台中神社遺跡、孔子像，都散落各處，沒有整體規劃，也讓人經過台中公園時，沒有百年公園的感覺。


陳俞融建議，台中公園歷史悠久、占地廣大、位於市區中心位置，為台中市指標性公園，市府對公園整體設施應有整體性思維來更新，市長是否可拿出中央公園預算一半的心力，導入如中央公園的現代智慧設施管理，也應立即改善台中公園的管理問題，並加強對公園內的設施和環境的保護和清潔，讓台中公園能夠恢復其歷史和文化的價值，也讓市民能夠享受一個乾淨舒適的休閒空間。


文化局長陳佳君表示，湖心亭修復工程時均會加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留；另每日均有駐點人員清潔及巡查設施，維護環境整潔，考量野鴿可能因為民眾餵食造成聚集，呼籲民眾避免餵食與接觸，減少鴿群滯留。

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