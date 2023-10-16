拋六大客家政策！侯友宜提百億客家發展基金 誓言擦亮客庄招牌
國民黨總統參選人侯友宜今（16）日再拋六大客家政策，內容包括發展全台70客庄、100億客家文化產業發展基金、打造在地客青人才產業聚落等，侯友宜誓言，將會一起傳承客家文化，擦亮70客庄閃閃發光的招牌，推廣台灣客家成為世界客家中心。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天走訪桃園，首站來到客家信仰中心「楊梅三元宮」參拜，並發表「客家按靚，台灣慶」6項客家政策，內容包括發展全台70客庄、100億客家文化產業發展基金、打造在地客青人才產業聚落、培養國家級客家文藝人才、每四年舉辦世界客家博覽會、加速制定「客家語言發展法」。
侯友宜表示，未來當選，首先將以全台70客庄為基礎，大力發展客家產業、文化，讓客庄閃閃發光，並成立客家文化產業發展基金，提供100億預算，支持客庄發展經濟，同時，打造在地客青人才產業聚落，暢通「後生轉屋下」之路，促進青年回鄉發展，成為客庄新動力。
侯友宜也指出，客家鄉親遍及全台，因此也將培養國家級客家文藝人才，連結各地方的在地客家文化團體，於客家場館舉辦全台巡演，並且秉持「大器傳客」精神，每四年舉辦世界客家博覽會，邀請世界所有客籍人士來台共襄盛舉，讓台灣成為世界客家中心，最重要的，語言是重要的文化傳承力量，拖延許久的「客家語言發展法」也要加速制定，讓客家智慧可以隨著「祖宗言代代傳下去。