高額學費上「心靈成長」課程反遭譴責 立委控2公司詐騙4000萬
時代力量立委王婉諭今（16）日表示，她接獲陳情，某知名心靈成長機構旗下講師，沒有心理師專業，卻以潛能心理學名義開設心靈成長課程，涉詐騙超過4000萬元學費，受害人超過30人。記者會結束後，王婉諭跟被害人一同前往台北地檢署按鈴告發，要求檢察官調查釐清。
記者潘千詩／台北報導
王婉諭說，被害人指控，心理企業管理顧問公司、身心靈企業管理公司，2家公司對外都是利用POP WORK SHOP名義營運，營運的項目都是心靈課程，但不論是呂姓或是黃姓負責人或是旗下的講師們，完全沒有諮商及臨床心理師的專業，卻長期利用心理學或提供人類心智正確成長方向、了解潛意識等等心理專業的內容來吸引學員。
王婉瑜表示，2家公司沒有登記成立補習班，卻有課程收學費，收了高額學費後，如果學員請假必須退費，又會收取各種名目的高額費用，讓學員們難以退費；課程中，有些受到心理傷害的學員，如曾經遭受性騷擾、性侵害等，則會用譴責受害人的方式來治療或緩解，這完全違反受害者應得到的協助及心理師專業。
陪同前來的律師紀岳良表示，全案可能涉及《心理師法》42條第1項「未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣3萬元以上15萬元以下罰金」，另在各別的課程可能涉及強制罪、性侵害犯罪、以及詐欺取財罪，還可能涉及逃漏稅，今天提出告發，就是希望檢察官能夠查明真象。