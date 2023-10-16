衛福部說沒有洗產地問題 侯友宜：今天又發現大量美豬洗產地
美豬洗產地爭議不斷延燒，對於桃園市有2業者爆出肉品來源為美豬，卻標示為「加拿大豬」一事，衛福部指出並非為「洗產地」，而是「標示不實」的問題。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（16）日受訪時表示，今天又發現大量美豬洗產地的消息流出，賴清德也沒有出來說話，侯友宜表示，他相信還有更多，民進黨應該出來道歉。
記者李春台／桃園報導
針對美豬洗產地疑雲，衛福部長薛瑞元日前赴立法院備詢指出，這非洗產地，而是在食藥署系統比對下發現問題，並與地方衛生局合作查獲。對此衛福部次長王必勝也說，業者進口豬肉時，出口商即標示來自美國，因此非「洗產地」而是「標示不實」。
侯友宜說，前幾天衛福部不是說沒有洗產地的問題嗎？怎麼越查越多？今天又發現大量美豬喜產地流出。人民恐慌，很多國產豬人民都不敢買，侯友宜說，都是人民聲音啊。
侯友宜砲轟民進黨指出，尤其賴清德當過行政院長，說重視食安，搞到現在也沒有出來說半句話，沒有重視人民健康，躲起來沒講話，反而越來越多，還有多少沒查到？侯友宜說，「我相信還有更多，請民進黨政府出來道歉」，侯友宜表示，更重要把食安保護好，所有問題全面解決才是應有的態度。