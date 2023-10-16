MLB／Montgomery完全封鎖！遊騎兵踢館成功 太空人主帥：不擔心
美國職棒MLB美聯冠軍戰今展開第一場的交手，首戰由休士頓太空人在主場迎戰德州遊騎兵。遊騎兵隊靠著Jonah Heim在第二局得點圈的適時安打，以及第五局Leody Taveras的陽春彈，攻下全場唯二的兩分，以及先發投手Jordan Montgomery繳出6.1局無失分、飆出六張老K的好投帶領之下，終場就以2:0在客場拔得頭籌，系列賽1:0領先太空人。
實習記者陳品翔/綜合報導
事實上，在去年的世界大賽對陣費城人隊的第一場比賽，太空人隊同樣在自家主場以5:6飲恨輸球，但最後仍然在系列賽中率先拿下四勝，捧起冠軍獎盃。「嗯，這支球隊是我所見過的最好的球隊。」
太空人隊總教練Dusty Baker說。「而你卻無能為力，如果要輸掉一場比賽，我寧願在第一場比賽中輸掉，也不願在系列賽的中間輸掉。所以我們知道，明天我們將迎來一位強悍的投手(Nathan Eovaldi)。但我們這邊也有一位強硬的投手(Framber Valdez)。」
「在季後賽中，你將面對最好的球隊，」太空人隊三壘手Alex Bregman說。「他們有很棒的球員，我們也有一支很棒的球隊，我們必須試圖在系列賽戰勝對方。這總是一場戰鬥，而且這將是兩支最好的球隊相互競爭。明天，準備好上場比賽，然後把該做的執行好就行。」
而今天先發同樣表現不俗，主投6.2局僅失2分的賽揚強投Justin Verlander，對於球隊首戰落敗同樣不擔心。「顯然現在更衣室裡沒有人是高興的，但去年我們在世界大賽上同樣輸掉了第一場比賽，因此我並不擔心，明天我們再討回來就行。」