韓企助台發展「國造潛艦」遭追查！路透：韓當局憂心遭中國報復

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報導指出，韓國因2016年決定部署美國的反飛彈系統終端高空防禦飛彈（THAAD，即薩德）而遭北京全面制裁，直到2017年才撤銷，當局擔心「助台發展潛艦」將再度遭到報復。警方更稱在徵詢軍售監管部門後，擔憂再度爆發類似部署薩德的危機，例如遭到經濟報復等。
法官以基於朴氏有逃亡並破壞證據之虞，於2月28日下令逮捕朴末植，但在去年SI Innotec 已被罰款，而朴氏則獲得緩刑判決，惟SI Innotec與朴末植皆否認涉及不法，並提出上訴；另外兩間被認為也向台灣提供支援的韓國企業「金河股份有限公司（Keumha Naval Technology，KHNT）」與「S2&K」同樣被指控違反貿易法，其中一家公司執行長甚至遭指控涉嫌工業間諜活動。
陳述書中提及，韓國防衛事業廳（DAPA）向一家未具名的承包商表明對台灣出口抱持疑慮，對這類許可採取「非常謹慎的立場」，韓國外交部則是「完全反對」KHNT與台灣的合作，並向韓國防衛事業廳表明反對的立場。
「SI Innotec」告訴路透，在與台船簽約提供並安裝的設備將用於潛艇壓力艙的製造，並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電。該公司告訴路透，「對於雙重用途設備合約以工業用途簽署是『慣例』，並不會揭示軍事用途。」
法院提出的合約文件顯示，「SI Innotec」與台船的簽約內文提到將會提供並安裝價值1200萬美元的焊接和組裝設備，用於潛艇壓力艙的製造。
韓國警方目前以國家安全為由拒絕對《路透》發表評論，韓外交部則表示知道審判正在進行中，但詳情要詢問韓國防衛事業廳，韓國防衛事業廳則僅回應「進行出口決定時，應遵循法律」，此外並無進一步表示。