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韓企助台發展「國造潛艦」遭追查！路透：韓當局憂心遭中國報復

▲台灣國際造船公司舉辦潛艦國造原型艦命名及下水擲瓶儀式，到場的駐台北韓國代表部代表李殷鎬出席也間接證明來自韓國的技術協力。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司舉辦潛艦國造原型艦命名及下水擲瓶儀式，到場的駐台北韓國代表部代表李殷鎬出席也間接證明來自韓國的技術協力。(圖／台灣國際造船公司提供)

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」歷經數十年的歷程，終於在上月28日下水，典禮期間駐台北韓國代表部代表李殷鎬的出席似乎也間接證實了來自韓國的技術協力。近日，《路透社》也引述消息來源，稱擔心重演「薩德」（THAAD）防空飛彈系統而遭中國報復的韓國政府，以「協助台灣發展潛艦計畫違反貿易法」為由，在去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少3家韓國國防承包商。

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我國台灣首艘國造潛艦下水儀式出席的包含美國在台協會處長（AIT）孫曉雅、駐台北韓國代表部代表李殷鎬以及日本台灣交流協會副代表岡島洋之，間接顯示多國協助台灣潛艦國造的計畫。然而，在《路透》取得的一份韓國警方文件與知情人士消息，去年2月17日該國警方向法官提交了一份「要求逮捕SI Innotec執行董事朴末植」的陳述書，並稱該公司向台灣提供潛艦製造設備的交易「直接影響韓國的整體安全」。

報導指出，韓國因2016年決定部署美國的反飛彈系統終端高空防禦飛彈（THAAD，即薩德）而遭北京全面制裁，直到2017年才撤銷，當局擔心「助台發展潛艦」將再度遭到報復。警方更稱在徵詢軍售監管部門後，擔憂再度爆發類似部署薩德的危機，例如遭到經濟報復等。

法官以基於朴氏有逃亡並破壞證據之虞，於2月28日下令逮捕朴末植，但在去年SI Innotec 已被罰款，而朴氏則獲得緩刑判決，惟SI Innotec與朴末植皆否認涉及不法，並提出上訴；另外兩間被認為也向台灣提供支援的韓國企業「金河股份有限公司（Keumha Naval Technology，KHNT）」與「S2&K」同樣被指控違反貿易法，其中一家公司執行長甚至遭指控涉嫌工業間諜活動。

陳述書中提及，韓國防衛事業廳（DAPA）向一家未具名的承包商表明對台灣出口抱持疑慮，對這類許可採取「非常謹慎的立場」，韓國外交部則是「完全反對」KHNT與台灣的合作，並向韓國防衛事業廳表明反對的立場。

「SI Innotec」告訴路透，在與台船簽約提供並安裝的設備將用於潛艇壓力艙的製造，並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電。該公司告訴路透，「對於雙重用途設備合約以工業用途簽署是『慣例』，並不會揭示軍事用途。」

法院提出的合約文件顯示，「SI Innotec」與台船的簽約內文提到將會提供並安裝價值1200萬美元的焊接和組裝設備，用於潛艇壓力艙的製造。

韓國警方目前以國家安全為由拒絕對《路透》發表評論，韓外交部則表示知道審判正在進行中，但詳情要詢問韓國防衛事業廳，韓國防衛事業廳則僅回應「進行出口決定時，應遵循法律」，此外並無進一步表示。

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