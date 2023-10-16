中捷到底卡在哪？朝野互批政治操作　綠曝可能分階段通過

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包括林德宇、蔡耀頡、何文海、江肇國、張家銨、曾朝榮、李天生等多位議員表示，胡志強2014年提出BRT六線齊發，預算高達290億元，要以BRT取代台中捷運路網，清楚向交通部表示要放棄捷運藍線，橘線也連帶被擱置。林佳龍任內送出藍線可行性評估並獲得通過，盧秀燕上任後變更站點與路線、圖利特定人士家屬，經費才會暴增65％，高達600多億，並非如藍營所說，只是多了100億徵收土地和物價漲幅的錢，盧秀燕卻忙著政策操作推卸責任，「她才是真卡神」。
市議員陳淑華說，藍營批評林佳龍將沙鹿站附近的路線從直行變成拉進重劃區，目的是為了與沙鹿車站共構，以服務更多轉乘民眾。林佳龍規劃的地下化捷運站，站內轉乘距離280公尺，被盧秀燕改回直行台灣大道後，民眾必須走高架空橋步行450公尺，難道450公尺比280公尺近嗎？盧市府版的規劃不僅犧牲轉乘民眾的權利，還增設竹林國小站，圖利特定家族。
陳淑華問，中央已協助中市府通過環評，也承諾要增加補助以幫助台中市興建捷運，為什麼選舉一到，台中市政府就配合侯友宜「這個不清楚狀況的人」來造謠、抹黑？
海線的市議員施志昌指出，大家對市區都沒意見，但盧市府遲遲不敢面對經費暴增、路線轉到有力人士的土地等事實，導致海線的捷運與鐵路高架化、沙鹿火車站是否高架等專業的問題，遲遲無法解決，據他了解，交通部應該會分兩階段，先核定市區沒有爭議的部份，讓藍線能早日推動。