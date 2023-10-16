金鐘58／表演節目出爐！彭佳慧飆唱經典5歌曲 柯佳嬿頒獎成亮點
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月21日晚間7點於國父紀念館隆重舉行，頒獎人卡司堅強，包含林君陽、柯智豪、王月、湯志偉、莊凱勛、賴雅妍、萬芳、劉冠廷、謝瓊煖、温昇豪、柯佳嬿、曹瑞原、謝盈萱等多位實力派演員。其中，金曲歌后彭佳慧將一口氣帶來5首入圍戲劇原創歌曲；負責頒發「戲劇原創歌曲獎」的萬芳也表示，金鐘獎是她第一個拿到 「金」字獎項的舞台，也曾在2013金鐘獎獻唱過「掌聲響起」，獻給當年離開的電視人，面對這次的邀約，她沒有猶豫就答應了。
記者詹鎰睿／綜合報導
戲劇類頒獎典禮星光大道主持人由蔡昌憲及楊小黎擔綱主持；典禮主持人由「金鐘影后」鍾欣凌獨挑大梁主持。當晚將有二段表演，一是「戲劇原創歌曲」，由金曲歌后彭佳慧演唱5首入圍的戲劇原創歌曲，再加上多次入圍金鐘、金曲、金馬的常客陳建騏負責音樂編曲工作，曲風多元，甚至還有嘻哈類型，讓人相當期待。
另一個表演主軸為「向導演致敬」，以原創音樂劇的形式呈現「導演」為全戲靈魂人物的職人生活，透過劇情中與各個幕前幕後的工作人員互動，展現「導演」在一部戲劇中的辛勞與重要性。該段節目由Sonicues躍演劇團與全方位藝人范宸菲共同演出。
Sonicues躍演劇團今年演出最爆款的音樂歌舞劇《勸世三姊妹》，一票難求，更被劇粉們形容是此生必看的音樂劇，日前也才剛結束台中國家劇院的演出，獲得滿堂彩，而這段演出也由該劇團導演曾慧誠與編劇詹傑共同設計表演內容，精彩可期，再搭配劇團中7位演員的演出，包括飾演大姊宋國佳的張擎佳及演二妹宋國美的張芳瑜。