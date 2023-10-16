外資上周買超逾13億美元 專家：AI續夯、台股後市不看淡
以巴衝突未歇，美國聯準會（Fed）暗示高利率維持一段時間，將牽動全球金融市場動向。而台北股市今（16）日震盪走跌，終場跌130點，收在16652點，跌幅0.7%，成交金額新台幣2344億元。有投信業者指出，從外資上周對亞股買賣金額來看，上周買超台股 13.3億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市。專家認為，未來對AI的需求將持續攀升，相關族群可望直接受惠，成為長期投資上重要的趨勢題材，再加上選舉行情逐漸發酵，建議投資回歸具未來題材、成長趨勢的產業。
記者許家禎／台北報導
從外資上周對亞股買賣金額來看，上周買超台股 13.3億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，而對南韓、印度、菲律賓、越南都是賣超，尤以南韓遭賣超5億美元為最多。此外，亞股上周普遍走揚，以越股漲 2.3%最強，其次是南韓漲2%、台股漲 1.6%。
今年來最吸金的新興亞股是印度，獲外資買超金額139.3億美元，接著是南韓的50.6億美元；賣超則以泰國的46.9億元最多，再來則是台股賣超23.7億美元。股市表現方面，2023年以來，亞股以台股漲17.69%最強，再來是越南的 14.01%及印度的8.94%，但泰國跌14.14%最弱，其次是菲律賓下跌5%。
中信成長高股息經理人張圭慧表示，近期市場關注二大面向，一是升息動向，從聯準會官員都表達貨幣政策過度緊縮的風險及美國聯準會的會議紀錄來看，因此聯準會未必要在11月份的會期升息，但多數官員皆傾向維持高利率一段時間；二是以巴衝突未歇，市場擔憂恐衝擊全球金融市場，但以目前情勢來看，影響相對有限，後市仍得關注局勢是否會進一步擴大。
就台股而言，張圭慧認為，今年以來生成式AI席捲市場，隨著景氣逐步回溫，未來對AI的需求將持續攀升，而像是先進製程、晶片設計等半導體相關族群可望直接受惠，成為長期投資上重要的趨勢題材；另外，2024年總統大選倒數計時，選舉帶來的題材可望接棒表現，建議投資回歸具未來題材、成長趨勢的產業。