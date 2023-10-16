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看以巴戰爭後續影響　專家點出重要關鍵　估美不會再升息

▲以巴衝突戰事升溫，造成當地無數民眾傷亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突戰事升溫，造成當地無數民眾傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／綜合報導

針對以巴戰爭後續影響，台新金控總經理林維俊今（16）日表示，這是個悲劇，也不樂見這事發生，但因涉及政治性也較難預測，目前台新金在以色列及巴勒斯坦都沒有曝險，加上台灣出口逐漸轉正成長，他對明年經濟仍審慎樂觀。台新金首席經濟學家李鎮宇也認為，在美國總統拜登尋求連任之下，應會想盡辦法用外交手段來處理這問題，只要伊朗及沙烏地阿拉伯維持中立，美國經濟還是有機會軟著陸，預期美國聯準會（Fed）今（2023）年11月、12月不會再升息，降息則要等到明年下半年甚至第四季才有可能。

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台新金今日在台東舉行「公益植樹共好計畫」植樹典禮。林維俊受訪時提到，以巴戰爭是一個悲劇，大家也不樂見這事發生，尤其以巴衝突較政治性，也較難預測這些政治領導人會做什麼決定，但台新金在以色列及巴勒斯坦零曝險，即使以巴衝突往不好方向發展，台新金也不會有任何授損，加上台灣是外銷導向經濟體，出口已慢慢轉正，因此，他對明年經濟也是審慎樂觀。

▲台新金總經理林維俊。（圖／記者顏真真攝）
▲台新金總經理林維俊。（圖／記者顏真真攝）
他認為，明年經濟仍以美國利率變化、通膨控制的狀況為主，如果通膨下降速度、多快降息等，美國聯準會仍是視經濟數據而定，後續要持續觀察相關數據表現。至於台新金9月意外出現虧損7.3億元，主要受到投資鑽石生技股票出現評價減損，林維俊說，主要是日前股票上市，散戶落袋為安而有賣壓，對鑽石生技基本面仍看好，對未來獲利是「審慎樂觀」。

台新金首席經濟學家李鎮宇受訪時也談到，以巴戰爭剛發生，大家直覺中東情況可能會非常亂，油價會上去，通膨會再走揚，屆時將出現停滯性通膨，可是1970年發生中東大亂鬥時，伊朗及沙烏地阿拉伯都被捲進去，但這次伊朗及沙烏地阿拉伯都滿謹慎，反而資金往美國挪移，殖利率往下不是往上，跟大家預期的不一樣。

因此，李鎮宇認為，如果伊朗與沙烏地阿拉伯都能克制，基本上對美國總統拜登是較大利多，拜登會想盡辦法用外交手段來處理以巴問題，畢竟從1950年之後，從沒有一位美國總統在競選連任當年，在景氣進入衰退時，還能連任成功，即便前總統川普也沒辦法。

▲台新金控首席經濟學家李鎮宇。（圖／記者顏真真攝）
▲台新金控首席經濟學家李鎮宇。（圖／記者顏真真攝）
也就是說，明年如何讓美國經濟軟著陸，這是拜登爭取連任最重要的工作，否則他就可能下台，相信他所有幕僚也應該都會往這路線走，現在就看美如何透過外交手段，解決以巴衝突。李鎮宇分析，如果伊朗及沙烏地阿拉伯沒參與，美國經濟有機會軟著陸，而且美國聯準會貨幣政策態度也從之前鷹派變比較鴿派，也預估11月不會升息，甚至12月也不會升息，在短期通膨不會降太快之下，聯準會將讓政策利率維持高檔更長一段時間，降息也會延後，可能要到明年下半年、甚至第4季才有可能降息。

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