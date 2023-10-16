看以巴戰爭後續影響　專家點出重要關鍵　估美不會再升息

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他認為，明年經濟仍以美國利率變化、通膨控制的狀況為主，如果通膨下降速度、多快降息等，美國聯準會仍是視經濟數據而定，後續要持續觀察相關數據表現。至於台新金9月意外出現虧損7.3億元，主要受到投資鑽石生技股票出現評價減損，林維俊說，主要是日前股票上市，散戶落袋為安而有賣壓，對鑽石生技基本面仍看好，對未來獲利是「審慎樂觀」。
台新金首席經濟學家李鎮宇受訪時也談到，以巴戰爭剛發生，大家直覺中東情況可能會非常亂，油價會上去，通膨會再走揚，屆時將出現停滯性通膨，可是1970年發生中東大亂鬥時，伊朗及沙烏地阿拉伯都被捲進去，但這次伊朗及沙烏地阿拉伯都滿謹慎，反而資金往美國挪移，殖利率往下不是往上，跟大家預期的不一樣。
因此，李鎮宇認為，如果伊朗與沙烏地阿拉伯都能克制，基本上對美國總統拜登是較大利多，拜登會想盡辦法用外交手段來處理以巴問題，畢竟從1950年之後，從沒有一位美國總統在競選連任當年，在景氣進入衰退時，還能連任成功，即便前總統川普也沒辦法。
也就是說，明年如何讓美國經濟軟著陸，這是拜登爭取連任最重要的工作，否則他就可能下台，相信他所有幕僚也應該都會往這路線走，現在就看美如何透過外交手段，解決以巴衝突。李鎮宇分析，如果伊朗及沙烏地阿拉伯沒參與，美國經濟有機會軟著陸，而且美國聯準會貨幣政策態度也從之前鷹派變比較鴿派，也預估11月不會升息，甚至12月也不會升息，在短期通膨不會降太快之下，聯準會將讓政策利率維持高檔更長一段時間，降息也會延後，可能要到明年下半年、甚至第4季才有可能降息。