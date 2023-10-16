OL考公職「死亡之組」五年仍差20分落榜！前輩吐建言：一次就上了
公職的穩定性與福利待遇被稱為「鐵飯碗」，許多人更願意花上幾年考試，拚拚看成功的一線機會。就有一位女上班族無奈表示，自從畢業後，就一直邊工作邊準備高普考，但沒想到5年過去仍未成功考上「死亡之組」，而感到相當失落。對此，就有過來人分享通過的策略。
記者潘毅/綜合報導
當事人在論壇《Dcard》吐露這5年間重考的辛酸歷程：「大學畢業後，就一邊工作一邊準備高普考，因為沒有錢報名補習班，都是靠自己讀。可是下班後就很累、很難專心，從畢業到現在半工半讀，陸陸續續已經準備了五年」。
她表示，這五年間「沒有每年都考」，但是一直身邊有人也是一邊工作一邊考試的朋友可以上榜，就會覺得自己沒有藉口，「去年高考文化行政成績出來時離上榜差了快20幾分，真的差很多」，更認為文化行政根本就是「死亡之組」，每年不一定有缺額，就算有也都少得可憐，競爭更加激烈，也讓她越來越覺得希望渺茫。
遭遇曝光後，隨即吸引不少高普考前輩分享成功考上的經驗談「今年35剛考上公務員，認為年紀真的不是重點，如果你每次都差20幾分，還是想考公職，建議換科考」、「差很多分就該換考科了，我前兩年考一般行政雖然一直進步，但差最近一次還是6分，所以換錄取率比較高的勞工行政，今年第一次就上」、「文化行政公務員並沒外界和備考生想像的那麼好，其他工作未必比較差」、「我也是邊工作邊讀書考了五年，補了兩次習，今年錄取，自從補習後會知道怎麼讀書」。