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日本國寶歌手谷村新司74歲驟逝！鄧麗君和張學友都翻唱過他的歌

▲日本國寶歌手谷村新司逝世，享壽74歲，鳳飛飛和鄧麗君都曾翻唱過他的歌。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）
▲日本國寶歌手谷村新司逝世，享壽74歲，鳳飛飛和鄧麗君都曾翻唱過他的歌。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）

記者江芷稜／綜合報導

日本國寶級資深歌手谷村新司，3月因急性腸炎動手術，被迫停工療養，原定明年復出開唱，沒想到養病半年後，依舊敵不過病魔撒手人寰，驚傳10月8日病逝，享壽74歲。而他創作的許多經典作品，透過鳳飛飛、鄧麗君、張學友的翻唱，依舊流傳不止。

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▲谷村新司3月因腸炎動手術，宣布停工療養。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）
▲谷村新司3月因腸炎動手術，宣布停工療養。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）
谷村新司19歲時出道，隨後和好友堀內孝雄、矢澤透組成樂團「艾麗斯」（ALICE），發表多首創作受到歡迎，1980年他推出《昴》一曲大賣，清亮吟唱的歌聲令人深受感動，被鳳飛飛翻唱為《另一種鄉愁》、姜育恆版本為《我的心沒有回程》，粵語版本則有關正傑的《星》和羅文的《號角》。

他的多首創作都被港星張國榮、張學友、梅艷芳、郭富城等人翻唱，和香港藝人交情頗深，1984年與譚詠麟、韓國歌手趙容弼共同創建「PAX MUSICA」，中文名為「音樂的和平世界」，致力推動國家間的文化交流和世界和平，並在日本、韓國和香港等地舉辦多場「亞洲和平音樂會」。

▲日本國寶歌手谷村新司組成樂團「艾麗斯」，創作許多好歌。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）
▲日本國寶歌手谷村新司（中）組成樂團「艾麗斯」，創作許多好歌。（圖取自twitter.com/Shinji_T_Staff）
他和艾麗斯樂團原定6月舉辦全國巡迴演唱會，因為生病被迫延期，決定趁今年修養好身體，希望盡快能在明年復出，不料未能實現願望，他的工作團隊發布訃聞，表示已於昨日辦完喪禮，未來將會為他舉行追思會。

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