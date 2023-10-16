▲全球限量 150 台，台灣搶到 6 台！Jaguar 再推 F-TYPE ZP Edition

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Jaguar總經理 Rawdon Glover表示：「隨著Jaguar從2025年起將成為現代豪華的純電品牌，面對其品牌歷史上最重大的轉型，這是對Jaguar內燃機跑車歷史一次無與倫比的慶祝。十多年來，F-TYPE一直吸引著跑車熱愛者，就如同過去的E-TYPE一樣。ZP Edition是對這一段歷史的終極慶祝，就如同2015年的Project 7和2020年Heritage 60 Edition等一系列受歷史所啟發的收藏版車型。」
F-TYPE ZP Edition提供兩種配色可供選擇，車色靈感致敬1961年E-TYPE推出後，首款贏得比賽的＂Project ZP＂E-TYPE賽車。設計上，車身採奧爾頓藍光澤烤漆搭配火星紅和檀木黑雙色皮革內裝，或水晶灰光澤烤漆搭配海軍藍和檀木黑雙色皮革內裝。車門上均有瓷白色光澤手繪賽車風格圓形圖示，前水箱護罩飾條也採瓷白色配色與其呼應。
這兩款專屬烤漆先前並未於F-TYPE車型上提供。這兩款顏色與先前Jaguar經典車部門所宣布的7組E-TYPE Project ZP Collection賽車所使用的兩種特殊配方塗料相同。
Jaguar F-TYPE ZP Edition專屬細節包括外觀所搭配的亮黑色外觀設計套件，亮黑色煞車卡鉗、亮黑色鑽石切削的20吋鍛造合金輪框；內裝方面，跑車型座椅搭配水平式紋路設計，金屬門檻和儀表板上皆有F-TYPE ZP Edition專屬徽飾等細節，而每部車都配有＂One of 150＂的SV Bespoke金屬銘牌。
自從贏得2013年世界汽車設計年度大獎等榮譽以來，F-TYPE憑藉獨特的V8聲浪不斷為真正引人入勝、以駕駛者為中心的跑車領域樹立標竿。極具標誌性的迷人聲浪也被保存於大英圖書館中。
F-TYPE ZP Edition具備575PS、700Nm的最大動力輸出，採用搭載IDD智慧型傳動與全輪驅動系統，在所有路面和天氣條件下都具備卓越的操控性能，0-100km/h僅需3.7秒，最高電子限速300km/h。
靈感源自Jaguar跑車發展史中的傳奇名駒，於現今Jaguar跑車發展75周年的重要時刻，由SV Bespoke特製車部門透過現代設計語彙結合經典設計元素所誕生的Jaguar F-TYPE ZP Edition，對於熱愛Jaguar跑車的台灣車迷與收藏家而言，無疑是值得收藏的當代藝術創作。JLR Taiwan宣布將導入兩款專屬車色Coupe硬頂車型，全台限量6部，建議售價715萬元起，僅獻台灣層峰品味人士。更多資訊請洽全台授權經銷商。