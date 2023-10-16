▲BMW i 持續擴建充電網絡

對於未來，BMW始終以領先的節奏帶領汽車領域與眾人一同前進，結合BMW集團引以為傲的智慧科技與前瞻思維，在全球電動車市場持續創造銷售高峰，而全新BMW Vision Neue Klasse純電概念車更展現了BMW在電能、數位以及永續領域的創新能力，揭示了BMW即將進入下一個全新時代。BMW總代理汎德延續BMW集團持續創新與挑戰的前衛精神，以最快的速度引進全新BMW iX、i4、i7及iX1，帶給台灣消費者陣容完備且超前對手的新世代電能車款，2023年初至今共交出2,755輛純電車，榮登台灣豪華品牌純電車銷售冠軍寶座，而廣受消費者好評的全新BMW iX豪華純電旗艦休旅，自2023年初至今共交出1,373輛，更是在豪華品牌電動車之中銷售第一的車型！BMW總代理汎德持續強化台灣市場電動車產品陣容，即將於今年底正式發表全新BMW i5純電豪華房車，勢必將為國內電動車市場再次帶來震撼!
2GameSome - 有車賞
為BMW電動車主打造最便捷且完備的純電用車生活，BMW總代理汎德積極建置環台充電網絡，攜手全台BMW經銷商完成全台共15座BMW車主專屬的BMW i高速充電站，不僅是豪華品牌中自建最高功率的充電站點，充電功率最高更能達到350kW。未來，BMW電動車車主不僅可享受BMW i高速充電站所帶來的快速充電體驗，BMW總代理汎德即日起更與「U-POWER」展開合作，目前U-POWER已擁有位於市區及觀光熱點多達16個站點、48組充電裝置、最高充電功率可達360kW的CCS1規格DC直流超高速充電站，選擇2年免費充電方案的BMW電動車主，除了可將充電額度使用於專屬之BMW i高速充電站外，更可於U-POWER超高速充電站使用，未來將可享有多達31處、77組，由BMW總代理汎德為電動車車主所擘畫的全台超高速充電網絡。
BMW總代理汎德不僅持續擘畫台灣超高速充電網絡，更偕同經銷商夥伴於台北101、晶華酒店、台北大直NOKE忠泰樂生活、南投日月潭涵碧樓酒店、台南安平雅樂軒酒店及高雄義大皇家酒店等全台豪華度假飯店、大型百貨購物商圈人群聚集重點區域，規劃建置超過100座BMW目的地充電站，再加上全台將近4,000座的公共充電站點，BMW以台灣市場豪華品牌電動車領導者之姿，為BMW電動車主打造出業界最快充電速度、最舒適的充電環境與最便利完整的充電站點，建構出超越對手的BMW i智慧電能生活圈，以更全面且完備的環台純電佈局，展現BMW領航台灣豪華品牌純電市場的決心與強勁實力。