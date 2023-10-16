特企／台南大灣指標案公開　 「遠雄東御苑」3房小家庭最愛

根據東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，台南人年收100萬最愛買哪？永康區穩坐榜首，顯示永康區地段條件、生活機能優勢下，成為外移人口最愛，加上在地客戶也離不開永康的便利，成為購屋首選。
上市建商遠雄建設自2016年進軍台南後，近年積極耕耘，看好永康對於好宅的需求，推出「遠雄東御苑」受到在地客戶大力支持。
「遠雄東御苑」位於「永大市政特區」內，「永大市政特區」僅19公頃，周邊擁有永康成熟商圈，是少數市中心內的重劃區，區內享有重劃區綠意街廓、公園優勢，是在地永康人移居首選，「遠雄東御苑」坐落於萬坪景觀公園第一排，立地條件超越區域個案。
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業者表示：「遠雄東御苑」成交比例有一半是在地永康人，主要是永康人離不開永康的便利，加上公司品牌、產品規劃上得宜，獲得在地換屋、首購客層搶購。
訴求五心服務 買遠雄最安心
「遠雄東御苑」主打「買遠雄最安心」的五心服務，第一是安心，由於近期因大直工安事件，引起消費者更專注結構安全問題，「遠雄東御苑」規劃之初，就替客戶把關建築安全。
此案採結構外審，委託第三方公正單位，如土木、結構技師公會等辦理結構審核，來確認結構設計足以滿足建築高度與強度，建築安全度提升，全案達到抗震六級標準。
第二是用心，全案採北市豪宅團隊，由曾參與台北101的建築大師李祖原跟燈光大師袁宗南強強聯手共同打造。細部格局採風車型建築規劃，3房都是雙面採光，每間臥室低檯度大面採光開窗、無暗房，衛浴皆開窗，成為在地客首選房型。
同時也是在地少見的千坪大基地「賞心」花園社區，本案基地約1,529坪且地形方正，僅35.33%低建蔽率，社區內外約700坪的綠意空間，營造出庭中有院、院外有林的環境，是在地少有高綠化低密度社區；全案更規劃全齡公設，如健身房、瑜珈室、閱覽室、兒童遊戲室等空間，宛如五星飯店配備；而因應未來電動車時代，全區預留充電套管方便未來設置充電車位，種種貼心設計都讓客戶極為滿意。
3房暢銷 換屋小家庭最愛
業者表示：「遠雄東御苑」目前以3房成交速度最快，成交客層中不乏科技新貴、永康在地父母替孩子換屋置產，更有不少30歲以下購屋族群，鎖定三房戶型，替未來成家做準備。
另外，遠雄所提供履約保證機制，是採對消費者最有利的價金交付信託第三方金融機構，設立專款專用帳戶方式，不同於市面上，不少建商同業採用連帶擔保形式，風險相對高；「遠雄東御苑」確保興建資金完全依工程進度專款專用，在營造成本飛漲的狀態下，讓購屋更有保障。