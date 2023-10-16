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同框AIT主席品茗　賴清德盼雙邊持續交流、慎防疑美論影響大選

▲賴清德邀請羅森柏格參訪台灣客家茶文化館，期盼台美持續交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選。（圖／民進黨提供）
▲賴清德邀請羅森柏格參訪台灣客家茶文化館，期盼台美持續交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席賴清德今（16）日邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台灣客家茶文化館，向羅森柏格介紹台灣的茶產業歷史及客家茶文化，共進午餐品嚐客家美食，透過在地特色的展現，持續提升美方友人對台灣多元文化的認識。另期盼台美持續交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。

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羅森柏格今受邀參訪台灣客家茶文化館，同時也邀請立委鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎、趙正宇，以及立委參選人彭俊豪、劉仁照、范綱祥出席，廣泛針對台美合作、區域安全、經貿投資等議題交換意見。

賴清德說，首先歡迎羅森柏格再度訪台，代表美方朋友對台灣民主選舉的關注與支持，並表示感謝美國長期對台灣的友誼，近年來台美合作持續深化，除了先前完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」，促進雙方貿易和投資增長，美國也持續針對區域安全、國防合作、國際空間等議題進行更緊密的交流。

賴清德表示，近日看到國際情勢日益複雜，但國際社會對守護台海和平與穩定的立場不變，台灣未來會在「四個堅持」及「和平四大支柱」的基礎上，持續扮演穩健與負責任的角色，積極貢獻台海及印太區域安全，並加強台灣與民主夥伴的合作關係。

賴清德指出，台灣社會持續面臨假訊息及混合戰爭的威脅，包括有許多國際研究報告就曾指出，台灣是遭受最大量假訊息的國家，因此期待台美持續展開交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。

過程中賴清德也邀請羅森柏格品嚐客家特色的東方美人茶，並一同用客語說「台灣好茶好喝！讚！」，隨後兩人也進行閉門晤談。會後賴致贈羅森柏格以東方美人茶特製的茶點禮盒，其中有台灣三大製茶師特製的茶包、知名甜點品牌特製茶點以及由世界果醬大賽金牌Keya Jam特製東方美人茶混芒果果醬，讓訪賓品嘗台灣最在地的滋味。

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