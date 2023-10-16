同框AIT主席品茗　賴清德盼雙邊持續交流、慎防疑美論影響大選

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德說，首先歡迎羅森柏格再度訪台，代表美方朋友對台灣民主選舉的關注與支持，並表示感謝美國長期對台灣的友誼，近年來台美合作持續深化，除了先前完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」，促進雙方貿易和投資增長，美國也持續針對區域安全、國防合作、國際空間等議題進行更緊密的交流。
賴清德表示，近日看到國際情勢日益複雜，但國際社會對守護台海和平與穩定的立場不變，台灣未來會在「四個堅持」及「和平四大支柱」的基礎上，持續扮演穩健與負責任的角色，積極貢獻台海及印太區域安全，並加強台灣與民主夥伴的合作關係。
賴清德指出，台灣社會持續面臨假訊息及混合戰爭的威脅，包括有許多國際研究報告就曾指出，台灣是遭受最大量假訊息的國家，因此期待台美持續展開交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。
過程中賴清德也邀請羅森柏格品嚐客家特色的東方美人茶，並一同用客語說「台灣好茶好喝！讚！」，隨後兩人也進行閉門晤談。會後賴致贈羅森柏格以東方美人茶特製的茶點禮盒，其中有台灣三大製茶師特製的茶包、知名甜點品牌特製茶點以及由世界果醬大賽金牌Keya Jam特製東方美人茶混芒果果醬，讓訪賓品嘗台灣最在地的滋味。