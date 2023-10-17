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金鐘58／迷你劇集男主角票選！戲精莊凱勛、藍葦華全敗給雙金男神

▲第58屆金鐘獎「迷你劇集男主角獎」民調結果出爐，戲精莊凱勛（左下起）、勾峰、藍葦華全敗給「雙金男神」劉冠廷（右上），李程彬（左上）首次角逐金鐘獎就對上勁敵。（圖／Netflix、公共電視、東森、MyVideo）
▲第58屆金鐘獎「迷你劇集男主角獎」民調結果出爐，戲精莊凱勛（左下起）、勾峰、藍葦華全敗給「雙金男神」劉冠廷（右上），李程彬（左上）首次角逐金鐘獎就對上勁敵。（圖／Netflix、公共電視、東森、MyVideo）

記者黃雅琪／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20、21日在國父紀念館舉行，本屆入圍「迷你劇集男主角」的有勾峰、李程彬、莊凱勛、劉冠廷、藍葦華。《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的迷你劇集男主角，投票日自10月2日起至10月14日截止，結果出爐，由《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》劉冠廷以48.44％奪冠。

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▲莊凱勛演出《額外旅程》黃瑞杰一角，再戰金鐘獎視帝。（圖／東森）
▲莊凱勛演出《額外旅程》黃瑞杰一角，再戰金鐘獎視帝。（圖／東森）
《額外旅程》莊凱勛與《你的婚姻不是你的婚姻－尾號1314》藍葦華，以14.06％同樣的得票數成為第三名；以公視人生劇展—《回家路上》拿下金鐘視帝的莊凱勛，睽違8年，再以新戲《額外旅程》角逐金鐘獎「迷你劇集男主角」，詮釋一家之主「黃瑞杰」，經過換心手術後，從硬朗的家庭支柱變成被照顧者的心路歷程。

▲在《尾號1314》裡，藍葦華（左）和李杏長期處在遠距離關係，缺少相處和彼此了解的機會。（圖／公共電視）
▲在《尾號1314》裡，藍葦華（左）和李杏長期處在遠距離關係，缺少相處和彼此了解的機會。（圖／公共電視）
「金鐘獎常客」藍葦華，曾以《黑盒子》、《青苔》分別拿下金鐘獎「迷你劇集」男配角與男主角兩獎；新戲《你的婚姻不是你的婚姻－尾號1314》飾演牙醫師李國華，詮釋遠距離、價值觀差異的婚姻生活，藍葦華將再角逐本屆金鐘獎「迷你劇集男主角」。

▲李程彬在《她和她的她》飾演帥氣台客爆紅。（圖／Netflix提供）
▲李程彬在《她和她的她》飾演帥氣台客警察走紅。（圖／Netflix提供）
《她和她的她》李程彬以15.63％的票數拿下第二名，他在劇中「一人分飾兩角」，無論是溫文有禮的高階主管「李皓明」，還是可愛幽默的台客警察「劉常宇」，他都能精準詮釋角色！首次角逐金鐘獎「迷你劇集男主角」，李程彬將迎戰眾多實力派「金獎常客」。

▲劉冠廷（右）在《聖筊》和孫可芳演夫妻。（圖／公視）
▲劉冠廷（右）在《聖筊》和孫可芳演夫妻。（圖／公視）
《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》劉冠廷以48.44％奪冠，「雙金男神」劉冠廷作品橫跨戲劇、電影圈，這回與女友孫可芳共演《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》，劉冠廷演出總是猜不透老婆在想什麼的男人，劇情貼近現實又逗趣。雙雙入圍金鐘獎，對於才剛登記結婚的兩人可謂「雙喜臨門」。第四名為《茁劇場－誰說媽媽像月亮》78歲「視帝」勾峰，睽違36年再戰金鐘獎，實力派演技不容忽視。

▲《茁劇場—誰說媽媽像月亮》勾峰飾演律師高秉涵，入圍本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／MyVideo）
▲《茁劇場—誰說媽媽像月亮》勾峰飾演律師高秉涵，入圍本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／MyVideo）
▲「迷你劇集男主角」獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲「迷你劇集男主角獎」投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）

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