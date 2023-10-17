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金鐘58／迷你劇集女主角票選！許瑋甯、王淨「受害女人」殊死戰

▲第58屆金鐘獎「迷你劇集女主角獎」民調結果出爐，劇中都演出「受害女人」的許瑋甯（左下）、王淨（右上）各居冠亞軍，孫可芳（下中）、夏于喬（右下）、陸弈靜緊追在後。（圖／高雄電影節、Netflix、公視、MyVideo）
▲第58屆金鐘獎「迷你劇集女主角獎」民調結果出爐，劇中都演出「受害女人」的許瑋甯（左下）、王淨（右上）各居冠亞軍，孫可芳（下中）、夏于喬（右下）、陸弈靜緊追在後。（圖／高雄電影節、Netflix、公視、MyVideo）

記者黃雅琪／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20、21日在國父紀念館舉行，本屆入圍「迷你劇集女主角」的有王淨、夏于喬（夏緁喬）、孫可芳、許瑋甯、陸弈靜。《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的迷你劇集女主角，投票日自10月2日起至10月14日截止，結果出爐，由《她和她的她》許瑋甯以43.2％奪冠。

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▲劉冠廷與孫可芳（前）主演的《聖筊》入選世界公視大展。（圖／公視）
▲孫可芳（前）、劉冠廷主演《聖筊》，雙雙入圍金鐘視后、視帝。（圖／公視）
《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》孫可芳以10.4％拿下第三名，她與老公劉冠廷在劇中也是夫妻，劇情探討婚姻生活難以對話、猜不透彼此的故事。兩人雙雙入圍本屆金鐘獎視后、帝，外界都在期盼夫妻倆能同台領獎。

▲王淨在《人選之人-造浪者》飾演做事冷靜且低調的文宣部新進組員。（圖／Netflix）
▲王淨在《人選之人-造浪者》飾演做事冷靜且低調的文宣部新進組員。（圖／Netflix）
《人選之人－造浪者》王淨以35.2％成為第二名，演出文宣部新進黨工「張亞靜」，過去是民和黨籍現任立法院院長趙昌澤（戴立忍飾演）的學生、婚外情對象。演繹渴望被愛、追逐名利，卻又在職場上遭遇侵犯的女性，演技爆發獲得觀眾認可！

▲許瑋甯（左）和李程彬都憑《她和她的她》入圍本屆金鐘。（圖／Netflix）
▲許瑋甯（左）和李程彬都憑《她和她的她》入圍本屆金鐘。（圖／Netflix）
《她和她的她》許瑋甯以43.2奪得冠軍寶座！詮釋一名職場女強人「林晨曦」在發生車禍醒來後，像是穿越時空回到家鄉宜蘭縣，層層揭開她在國中遭老師侵犯後的創傷故事；主演影集《她和她的她》掀起轟動，也是本屆熱門人選之一。第四名為《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》夏于喬、第五名《看海》陸弈靜。

▲「迷你劇集女主角」獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲「迷你劇集女主角獎」投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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