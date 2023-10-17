金鐘58／迷你劇集女主角票選！許瑋甯、王淨「受害女人」殊死戰
第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20、21日在國父紀念館舉行，本屆入圍「迷你劇集女主角」的有王淨、夏于喬（夏緁喬）、孫可芳、許瑋甯、陸弈靜。《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的迷你劇集女主角，投票日自10月2日起至10月14日截止，結果出爐，由《她和她的她》許瑋甯以43.2％奪冠。
記者黃雅琪／綜合報導
《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》孫可芳以10.4％拿下第三名，她與老公劉冠廷在劇中也是夫妻，劇情探討婚姻生活難以對話、猜不透彼此的故事。兩人雙雙入圍本屆金鐘獎視后、帝，外界都在期盼夫妻倆能同台領獎。
《人選之人－造浪者》王淨以35.2％成為第二名，演出文宣部新進黨工「張亞靜」，過去是民和黨籍現任立法院院長趙昌澤（戴立忍飾演）的學生、婚外情對象。演繹渴望被愛、追逐名利，卻又在職場上遭遇侵犯的女性，演技爆發獲得觀眾認可！
《她和她的她》許瑋甯以43.2奪得冠軍寶座！詮釋一名職場女強人「林晨曦」在發生車禍醒來後，像是穿越時空回到家鄉宜蘭縣，層層揭開她在國中遭老師侵犯後的創傷故事；主演影集《她和她的她》掀起轟動，也是本屆熱門人選之一。第四名為《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》夏于喬、第五名《看海》陸弈靜。
※【NOWnews 今日新聞
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