美麗前妻成大帥哥！泰國知名男星前妻出櫃 兩人成兄弟
現代家庭的組成相當多元，每個人都有追求自己所愛的權力。泰國一位47歲知名男星帕辛（Passin Reungwoot），2019年突然宣佈離婚後，他的前妻也昭告天下自己其實「喜歡女生」，並剪去一頭長髮，搖身一變成超級大帥哥，兩人的關係也從情侶變成兄弟。
國際中心賴正琳／綜合報導
早前於熱播的BL劇《BadBuddy》中飾演男主角父親而人氣飆升，他過去和小他22歲的Tangkwa陷入熱戀並宣布結婚，2015年兩人誕下一子Lego，之後就時常在社群平台上放上一家三口的照片。然而2019年兩人無預警離婚而驚呆粉絲們，不久後Tangkwa也發出聲明指出自己其實喜歡女生，雖然和帕辛及孩子繼續住在同一個屋簷底下，但兩人不再是情侶，而是親密如兄弟的感情，消息一出震驚社會。
過去他的前妻總是以長髮出現在大眾視線裡，長相非常甜美。離婚後他的前妻Tangkwa突然在Instagram上分享了剪去長髮的照片，並換上帥氣中性打扮，也承認自己喜歡女生，引發一陣譁然。Tangkwa對於外界的支持和負面聲音，表示不介意，現在只關心自己的家人和孩子，也過得很幸福。
雖然Tangkwa的打扮大變，但如今他們兩人都和兒子相處融洽，也經常一起帶孩子出遊，Tangkwa指出現在兩人的關係比結婚時好非常多，不但不常吵架，且帕辛也很支持她。對於前妻的決定，帕辛表示：「每人都有自己的個性，也有自由選擇的權利」，並以行動證明兩人的關係依然是家人。