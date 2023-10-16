新北貢寮區簡易自來水工程完工 改善3里高地居民生活用水
為改善新北市貢寮區吉林里、龍岡里及和美里等3里因地勢偏遠高低地落差大，自來水管線不易到達，居民依賴的山泉水也在每年夏季水源就逢枯竭困境，新北市政府水利局補助貢寮區公所823萬元完成3件簡易自來水工程，其中吉林里內寮街下坪地區更設置首座水井型簡水系統，改善過去居民用水不穩定及生活不便利的情形。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，今年度共補助約823萬於貢寮區3件新設簡易自來水工程，35戶居民受惠，其中龍岡里及和美里2件為地面水工程，共完成3處新設取水口，2吋HDPE管線3800公尺，5噸蓄水塔7座、3噸3座；另外1件為吉林里內寮街下坪地區的地下水井工程，設置深度180公尺的水井1處、5噸蓄水塔3座與3噸1座、1吋HDPE管線1270公尺。
宋德仁指出，吉林里內寮街下坪地區的簡水工程，是貢寮無自來水地區的第1座水井型簡水系統，會採鑿井方式取水的原因，乃該區位海拔300公尺以上，地勢高且離主要水源遙遠，居民依賴的野溪山泉水，每到枯水期時容易乾涸無水可用，就必需至山下載運，又加上家戶位置分散管線統合不易，一直是當地供水的困境，透過區公所及里長簡束卿會勘討論，決定就地鑿井開創水源，鑿井後於井口附近設置3座蓄水塔，並鋪設管線近1公里連接原有及新設的蓄水塔，確保居民們都有水用。