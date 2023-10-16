女神現身台灣便利商店沒被認出！三上悠亞「鄰家風」嗨拿泡麵合照
日本女星三上悠亞今年8月宣布全面從成人界引退，並以藝人身分持續活耀在檯面上，近期她更受邀飛來台灣，在味全龍主場擔任最美開球嘉賓。三上悠亞還在個人IG上貼出素顏鄰家風格的照片，手裡還開心拿著台灣泡麵，貼文吸引超過10萬粉絲按讚。
記者潘毅/綜合報導
三上悠亞在10月8日時飛來台灣開球並熱舞應援，當時吸引超過9699位球迷湧入天母棒球場，為的就是一睹女神風采。而三上悠亞來到台灣之後，也屢屢發出台灣相關的貼文與動態。
沒想到事隔一週，昨（15）日三上悠亞再度發出待在台灣期間的珍藏照片，只見她以一身居家風的裝扮，戴上黑框眼鏡搭配綠色運動外套，就前往台灣街頭巷口都有的便利商店，隨後拿起一款台灣特色泡麵開心合照，甚至在貼文中，還特地打上一個麵的符號，就好像專程為了泡麵而來。
不少粉絲看完後也驚呼「泡麵廠商這下賺到了」、「很多日本、韓國旅客都喜歡這款...」、「好居家的打扮，在便利商店沒被認出來嗎？」、「哪間超商我現在過去」。
事實上過去有不少台灣泡麵，都曾獲得外國名人誇讚，包含日本語言達人秋山燿平在日本花3倍價錢，都要買到「統一肉燥麵」；「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」過去也曾紅到韓國，成為他們旅客來台灣必吃的泡麵之一。