▲ 紅綠燈由AI控制不僅減緩堵車 連排廢污染都可以少1成

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塞車是讓人最絕望的事之一，因為在車上你什麼事都做不了，也不能把車丟在路上下車走路，而且塞車時間越長，對於環境的污染就越嚴重，但你知道透過有效率地調整紅綠燈號誌，將可以減緩塞車的現象，Google就透過他們的地圖程式大量收集交通相關數據，並且使用AI人工智慧進行演算，考慮到每個路口的結構、交通以及燈號的模式，讓整個城市的交通號誌擁有最佳化的配置，交通工程師可以根據車流量來調整紅燈時間，而且在經過AI演算之後，協調周遭數十個路口的號誌，創造出「綠燈潮」進而減緩交通擁堵狀況。
而且Google的作法並不需要針對現有的基礎設計進行任何更新、調整，因此並沒有任何額外的成本，他們更表示在Green Light計畫之前，交通號誌是透過使用昂貴的感應器，或者是經由人工手動計算車輛數目，從而進行優化動作，而現在路口並不需要添加任何硬體設備就可以讓Green Light計畫實施，同時Google也表示在城市當中的十字路口污染程度是一般道路的29倍，其中有超過一半是來自於停放中的車輛以及車輛起步的過程，而透過這個計畫將可以讓停車次數減少30%之多，進而讓排污減少10%，目前這項計畫已經在西雅圖(美國)、里約熱內盧(巴西)、曼徹斯特(英國)、漢堡(德國)、布達佩斯(匈牙利)、海法(以色列)、阿布達比(阿聯酋)、邦加羅爾、海得拉巴、加爾各答(印度)、峇里島、雅加達(印尼)，上述12個城市中實施，每月影響3,000萬輛汽車，Google希望2024年能有更多地方採用。