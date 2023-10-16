三峽河長福橋河岸飄死魚及廢水 新北環保局查獲工廠排放廢油污
新北市三峽河長福橋河段自9月起陸續接獲民眾陳情有魚體死亡及排放廢水情況，經新北市政府環保局稽查人員連日的監控與巡查下，查獲到一家廢食用油再利用工廠排放廢油污，除立即督促違規廠商完成清理作業外，並依違反水污染防治法規定告發處分，最高可處以600萬元以下罰款。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局表示，上個月底接獲民眾通報三峽河段頻頻出現死魚，且沿上游大同橋至下游長福橋段均出現廢水浮渣，10月4日更發現有大量浮渣在沿岸蓄積，當下稽查員採集水樣分析，經水質快篩檢驗雖未有急毒性及異常反應，稽查員在三峽河沿線，包含大同橋、長福橋架設儀器進行24小時的連續監測，並針對列管事業逐一進場排查。
新北市政府環保局指出，12日稽查員巡查時發現長福橋下又出現黃油渣，立即查看上游架設的監視器畫面，發現該河段也有黃色油脂渣殘留於河道邊，隨即進廠稽查，發現業者在場區後方堆置約有5、60裝廢油的塑膠麻布袋，經確認廢油即是沿著場區廁間旁經溝渠流至三峽河。
新北市政府環保局說明，該業者於應變時應將廢油先盛裝於塑膠麻布袋中，但貯存地點未保持清潔完整，致有滲出及污染地面情事，違反廢棄物清理法規定依法告發，並督促業者除在13日完成河道內的浮油渣清除作業外，也要求阻斷污染物質再度流入三峽河，維護水環境生態。
新北市政府環保局提到，將嚴懲業者未善盡場區機械設備管線維護造成污染水體環境的責任，為避免污染環境生態，呼籲業者需自主採取防範措施及緊急應變措施，並於事故發生後通知當地主管機關，避免造成重大環境污染。