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習近平將與蒲亭會面！李尚福神隱至今　誰代替中國防長出席引關注

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭預計在北京的一帶一路峰會上進行面對面會談。圖為兩人此前在克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭預計在北京的一帶一路峰會上進行面對面會談。圖為兩人此前在克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國17日起將於北京舉辦第三屆「一帶一路」峰會，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也親自赴會，而這也是蒲亭自發動入侵烏克蘭戰爭後，首次出訪世界主要強國。外界高度關注蒲亭與中國國家主席習近平的「面對面密會」外，也對至今已消失6週之久的中國國防部長李尚福將由誰代替出席感到好奇。

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根據《路透社》與《俄衛社》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭是習近平在這場峰會的「主要貴賓」，兩人料將在峰會期間「面對面密會」。培斯科夫還說，蒲亭將與習近平討論國際情勢，但並未透露更多內容。

分析人士認為除了以巴衝突外，雙方更有可能討論的是烏克蘭問題，儘管美國已經警告中國不要提供武器給俄羅斯，但中國遲遲不以「入侵」行為譴責蒲亭，北京是否提供武器給俄羅斯將成為外界關注的焦點之一。

另一項重要的關注點，就是兩國之間的軍事合作，但隨著中國國防部長李尚福自8月底後就不曾公開露面，自2018年起就涉及與俄羅斯軍售的這名國防部長，是否會與秦剛一樣被拔掉部長職位，是近幾週來的熱烈討論話題；此前《路透社》更揭露北京預計月底將公布新的國防部長人選，這令中國究竟會派誰主持與俄羅斯軍方高層的會談更添話題。

目前消息指出，可能取代李尚福成為下任防長的是目前擔任中央軍委聯合參謀部參謀長的劉振立上將，他長年負責解放軍戰鬥任務和計畫，或將代表中國防長身份與俄羅斯談軍事合作，尤其能發展在2035年前完成軍事現代化的計畫。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）對此則形容，從中國的角度來看，俄羅斯是中國在國際舞台的一大助力，也是尚未掌握的軍事科技提供者，而俄羅斯則將中國視為救生索，不僅是俄羅斯商品的主要市場，也是用於軍民的高科技產品來源，就算兩國不太可能簽署全面軍事結盟協議，但軍事合作與協同操作將會體現在北極區域或研發飛彈防禦系統上。

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