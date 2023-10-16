回函全文曝！邀柯辦磨合出折衷方案 侯辦盼：三天內進行二次會面
藍白合首次會面後陷入僵局，日前民眾黨向國民黨與侯陣營發布公開信，指稱開放式民主初選可能造成「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」三大問題。對此，侯辦稍早也回函柯辦，內容提及，開放式民主初選是直接訴諸民意，且對於柯辦方案的執行方式也有不少疑慮，因此希望先坐下來談，也盼「未來三天內能夠盡快進行第二次會面」。
記者林怡昕／台北報導
柯辦日前公布回應國民黨與侯陣營的公開信全文，內文表示，開放式民主初選可能造成「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」三大問題；並列四點指其為封閉式選舉。柯辦強調，尊重國民黨提案，但「諒難採納」，建議國民黨、侯辦重新思考「全民調」方式，產生足堪代表在野力量整合之總統候選人，或提出其他具體可執行、可信之替代方案。
以下為侯辦回應民眾黨全文：
有關柯辦對於「開放式民主初選」的疑慮，我們先扼要回答，我們的方案是直接訴諸民意，我們認為比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意；再者完全沒有需要事先造冊的問題，民眾只需簽署「支持政黨輪替」理念認同卡，不分黨派任何人都可以投票，如此才能真正找出在野實力最強的候選人；至於執行問題，以過去我們辦過黨內黨主席選舉的經驗，相信問題都可以克服。
同樣的，我們對於柯辦方案的執行方式也有不少疑慮，例如訪問過程中拒訪率過高，讓樣本代表性完全失真外，還有其他許多問題，雙方的疑慮我們都希望能在會談中充分溝通，彼此釐清。
至於其他細節，我們希望先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」。我們希望在未來三天內能夠盡快進行第二次會面，不宜再拖，這才符合外界對於在野力量盡速整合的高度期待。