IZ*ONE權恩妃作曲！《未來少女》幻藍小熊發片 千張限量專輯秒殺
最夯女團選秀節目《未來少女》完美畫上句點，奪得多次冠軍的幻藍小熊（GENBLUE），累積不少死忠歌迷，眼尖粉絲發現她們最後一次公演歌曲〈夢想塗鴉冊〉（Color Paper）竟是韓國限定女團IZ*ONE隊長權恩妃作曲，非常開心跨國合作擦出新火花，幻藍小熊今（16）日宣布推出紀念專輯《FOR YOU》，下月17日數位版全面發行，結果甫展開預購，1千張限量版實體專輯剛上架就被秒殺，證實她們的魅力驚人！
記者江芷稜／綜合報導
《未來少女》上週落幕，幻藍小熊以新歌〈夢想塗鴉冊〉寫下一路走來的心路歷程，心茗XXIN、Bido、許媛媛創作寫詞，用音樂描繪出她們乘著勇氣追逐心目中模樣。記錄比賽過程遇到困境時一次次的突破，每個人都可以是獨一無二的色彩，歌詞相當有意義，更令人驚豔的是，這首歌竟是前韓國女團IZ*ONE的隊長權恩妃作曲，對於能與前輩合作，團員表示受寵若驚，相當珍惜這次難得的機會。
走完《未來少女》這一段艱辛且快速成長的過程，幻藍小熊的女孩們上台培養出無懼上台的勇氣，也磨合出彼此完美默契，隊長容容透露，最令自己印象深刻的竟是偷吃零食的快樂，「公司的體重管理非常嚴格，所以偷吃的時候都在看老闆跟經紀人有沒有在附近，吃得很緊張」，有幾次忍不住誘惑偷吃，Bido一度未達標準體重無法上台演出，其他女團看到她們一副想吃零食的模樣，還會偷偷餵食！
韓籍成員Ayeon（阿勇）笑說：「每次拍攝的時候，其他隊總是把很多零食放在椅子後面吃；因為要減肥，所以其他姐姐們要給我們零食，我們都吃不了。」除了飲食控制外，她們也會勤勞健身、運動，為了在鏡頭前呈現最完美的一面下了許多苦功。
結束節目裡的競賽，幻藍小熊對未來充滿想像，紛紛開起「夢想清單」，容容率先告白蔡依林：「從小就聽著她的歌長大，唱跳歌手的夢想也是因為她才開始，夢想是有機會能跟前輩一起學習！」舞蹈擔當心茗XXIN提到希望有機會能和女團XG合作、Vicky則相當欣賞(G)-idle的舞台魅力；毓期望自己成為全能型的唱跳、影視多棲藝人，夢想與偶像車銀優合作；Ayeon也說道：「很喜歡BLACKPINK的Jennie，很想一起工作！光是想像和我喜歡的人一起工作，心情就會變好。」她們也期盼能成為未來的偶像、榜樣，努力把一切做到最好。