達麗建設看準產業發展積極佈局大南方 「未來市」再造品牌新指標
高雄橋頭科學園區是台灣南部興新產業發展重要基地，預計在2025年底完工，此外，去年6月開幕的樂購廣場在岡山打造南台灣最大巨幕影城與複合式商場，加上高醫岡山醫院等建設，完善北高生活圈。近年大岡山及橋頭地區周邊發展迅速，也成為房市新熱區。而面對打房衝擊市場，達麗建設董事長謝志長表示不擔心，更看準產業發展，積極佈局大南方。在自住為主的買方市場中，地段好、規劃佳的產品更能逆勢成長。
記者陳美嘉／高雄報導
「買地是關鍵，寧可買貴，也不要因為便宜而買錯地點！」董事長謝志長表示，推案重點皆落在發展成熟的都會精華地段，或是深具潛力的重劃區，沿「省道、高鐵、科技廊道」三大軸線，鎖定南部科技發展背景下，島內移民的就業人潮。
謝志長指出，達麗建設線上個案高雄岡山「達麗雙子星」、高雄橋頭「達麗未來市」、台南東區「松丹達麗」各自以地段、交通、產品多項優勢，拿下區域中的亮眼成績；緊接著台南高鐵特區，三井Outlet第二期正式啟動、綠能科學城逐步成形，區域機能更加齊全；熱銷口碑「達麗國家強棒」第二期也蓄勢待發，以高鐵、商城更近，地段更好的居住優勢，醞釀台南高鐵下一波強打。
達麗建設回歸橋頭推出「達麗未來市」，座落高雄新市鎮核心地段，以鄰近都會公園、散步650米直達捷運青埔站的交通優勢，規劃2-4房全齡捷運宅，鎖定科技新貴首購買房、菁英家庭成家換屋需求。海悅業務部經理朱志杰指出，目前已售出約七成。