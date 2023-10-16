數千加薩居民全塞在這！拉法過境關口遲未開放　救援物資也進不了

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埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）曾表示，埃及當局有意開放埃及這側的拉法關口，但以色列政府還沒允許且以軍對巴勒斯坦那側仍在轟炸因此無法使用；根據英國廣播公司（BBC）報導，如今有數千人聚集在此次等待逃離加薩走廊，來自非政府組織和數個國家的數百噸救援物資已被運上卡車，他們正在位於西奈半島的埃及阿里什（Al-Arish）等待批准進入加薩走廊。
拉法關口位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）與加薩走廊邊界，是可進出加薩走廊且不受以色列控制的唯一通道，也是目前加薩走廊民眾唯一離開的通路。報導指出，在埃及一側有大批物資等待進入加薩，另一側則是持有外國護照的將近千名巴勒斯坦人等待逃離加薩。
以色列週日曾宣布會針對加薩南部數個地點恢復供應自來水，但哈馬斯週一駁斥供水並未恢復。埃及當局則表示，會在拉法關卡附近設置野地醫院協助治療加薩民眾，但另一方面埃及官員也害怕大批加薩居民湧入埃及境內成為永久難民，同時也不願看到居住在加薩地區的居民在以軍壓境下被迫徹底離開當地。
加薩衛生部今也表示，自哈馬斯上週對以色列南部發動致命攻擊以來，以色列對加薩走廊的報復攻擊造成約2750人死亡、約9700人受傷，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）則稱在以軍全面圍困加薩走廊下，有100萬人流離失所，聯合國官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）預計啟程前往中東協調解決加薩人道危機，譴責哈馬斯濫殺無辜、綁架人質的同時，他也強調人道物資進入加薩的急迫性，「我們必須清楚知道甚麼地方不會被攻擊，確保救援物資不會被捲入兩方的戰爭。」
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