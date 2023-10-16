以色列欲「清剿」哈馬斯！英媒曝多項隱憂　提醒勿忘阿富汗

數千加薩居民全塞在這！拉法過境關口遲未開放　救援物資也進不了

▲以色列全面圍困加薩走廊，當地居民困在加薩地區與埃及交接的拉法過境關口無法撤離，另一方面物資也在埃及側等待批准進入當地。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列全面圍困加薩走廊，當地居民困在加薩地區與埃及交接的拉法過境關口無法撤離，另一方面物資也在埃及側等待批准進入當地。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈馬斯（Hamas）的突襲感到措手不及，而後針對哈馬斯擄殺平民的行徑採取報復性措施，揚言將摧毀該武裝組織並對哈馬斯管轄的加薩走廊實施有史以來最猛烈的轟炸與嚴格封鎖，掀起另一波人道危機。稍早傳出埃及、以色列和美國同意停火的消息被以色列總理辦公室否認，至截稿前仍有數千人聚集在加薩走廊與埃及的拉法關卡，等待逃離加薩走廊，大批救援物資則同樣卡在另一側等待進入加薩。

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外媒今（16）傳出埃及、以色列和美國同意從格林威治標準時間6時（台灣時間下午2時）開始在加薩南部停火，並重新開放加薩走廊與埃及的拉法過境關口（Rafah border crossing）；但以色列總理納坦雅胡辦公室發表聲明表示，加薩地區目前沒有停火和人道主義援助來換取外國人撤離。

▲以色列全面圍困加薩走廊，當地居民困在加薩地區與埃及交接的拉法過境關口無法撤離，另一方面物資也在埃及側等待批准進入當地。（圖／美聯社／達志影像）
▲持外國護照的巴勒斯坦人聚集在加薩南部與埃及連接的拉法關口，盼藉由入境埃及以逃離以巴戰火。（圖／美聯社／達志影像）
埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）曾表示，埃及當局有意開放埃及這側的拉法關口，但以色列政府還沒允許且以軍對巴勒斯坦那側仍在轟炸因此無法使用；根據英國廣播公司（BBC）報導，如今有數千人聚集在此次等待逃離加薩走廊，來自非政府組織和數個國家的數百噸救援物資已被運上卡車，他們正在位於西奈半島的埃及阿里什（Al-Arish）等待批准進入加薩走廊。

拉法關口位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）與加薩走廊邊界，是可進出加薩走廊且不受以色列控制的唯一通道，也是目前加薩走廊民眾唯一離開的通路。報導指出，在埃及一側有大批物資等待進入加薩，另一側則是持有外國護照的將近千名巴勒斯坦人等待逃離加薩。

▲以色列全面圍困加薩走廊，當地居民困在加薩地區與埃及交接的拉法過境關口無法撤離，另一方面物資也在埃及側等待批准進入當地。圖為巴勒斯坦婦女在拉法過境點出示她的德國護照。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為巴勒斯坦婦女在拉法過境點出示她的德國護照。（圖／美聯社／達志影像）
以色列週日曾宣布會針對加薩南部數個地點恢復供應自來水，但哈馬斯週一駁斥供水並未恢復。埃及當局則表示，會在拉法關卡附近設置野地醫院協助治療加薩民眾，但另一方面埃及官員也害怕大批加薩居民湧入埃及境內成為永久難民，同時也不願看到居住在加薩地區的居民在以軍壓境下被迫徹底離開當地。

加薩衛生部今也表示，自哈馬斯上週對以色列南部發動致命攻擊以來，以色列對加薩走廊的報復攻擊造成約2750人死亡、約9700人受傷，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）則稱在以軍全面圍困加薩走廊下，有100萬人流離失所，聯合國官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）預計啟程前往中東協調解決加薩人道危機，譴責哈馬斯濫殺無辜、綁架人質的同時，他也強調人道物資進入加薩的急迫性，「我們必須清楚知道甚麼地方不會被攻擊，確保救援物資不會被捲入兩方的戰爭。」


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