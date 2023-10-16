排灣族小米收穫祭　千人圍舞場面熱鬧壯觀

TAKAO豐南島主題系列活動第二場「Masu vaqu! Masalut! 排灣族小米收穫祭」15日於高雄國際花卉市場旁草坪舉行。現場大型竹編入口意象為族人親手設計採集製作，以及打造原汁原味排灣族瞭望台成為超夯打卡熱點，活動邀請到來自來義鄉古樓村沈秀梅靈媒（部落在位主祭者）祭師為祈求祖靈庇佑祝福活動圓滿成功，此外，還有精彩刺激的傳統體技能競賽及一系列排灣族群祭儀展演，最後的千人圍舞，場面更是熱鬧壯觀。
記者陳美嘉／高雄報導
傳統祭儀展演，由排灣族青年於場邊報信揭開序幕，進行點火儀式敬邀祖靈到來，點燃施放煙是排灣族舉行任何祭儀時祈福用，是跟祖靈溝通的橋樑，後由耆老吟唱祝福活動圓滿順利以及祭師為活動進行祈福儀式。接著排灣族兒童天籟音韻傳唱著傳統古謠，以及集結高雄各排灣族社團協會進行一系列展演，壓軸為高師大原住民族社團學生們領隊，各地排灣族人盛裝不分男女老少，頭戴裝飾著花草、羽毛、獵物角牙的帽飾手牽手跳起圍舞，並開放市民朋友參與進行千人圍舞，為活動帶至最高潮。
高市府原民會主委阿布斯表示，收穫祭對於排灣族是其重要的傳統祭儀，在農事活動完成時，辦理的祭儀稱為masalut（感恩收穫祭），意思是過一個年，感謝神靈的眷顧。 此次活動籌備過程皆由高市府原民會及都會區排灣族人共同規劃，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、土地的感謝心意，將排灣族特色展現出來，並開放市民參與圍舞促進原漢族群交流。2023 TAKAO豐南島文化主題系列活動，接著至10月底還有布農族傳統祭典嬰兒祭，以及11月的高雄豐潮，屆時歡迎全國市民朋友們來高雄共襄盛舉。