男大生提問各總統參選人優點　賴清德笑答：不方便

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陽明交通大學培育無數人才，賴清德舉例耳熟能詳的「火箭阿伯」吳宗信的MIT火箭夢為例，吳宗信教授1995年開始在「國家太空中心」工作，後來在交大創立「前瞻火箭研究中心」，2021年被委以重任，主持國家太空計畫。近日台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」順利發射升空、進入軌道。未來有望每天可以提供7萬筆氣象資料，讓台灣成為氣象資料的提供者，為台灣的發展帶來重要貢獻。
賴清德也分享及回顧過去經歷，賴清德表示，過去的求學、行醫階段，讓他對國家的疾病防治、治療、復健，醫學的「三段五級」有一定的了解，並且學習到「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」，希望未來能夠結合台灣社會各界，打造一個健康的台灣，讓國人更健康、國家更強，也讓產業發展、世界擁抱台灣。後來他從醫學走入政治。從國大代表、立委、台南市長、行政院長一路到副總統，轉眼間過了30年。他也鼓勵學生，「未來的時代需要的是跨域的人才，透過跨域學習及整合運用，讓自己更有競爭力」。
賴清德表示，「世界在變化，這就是台灣的機會」。國際情勢變化非常劇烈，包括中美貿易衝突、俄烏戰爭、以巴衝突。此外，包括數位轉型、2050淨零轉型等，使每個國家面臨的挑戰、壓力都非常大，所以他期許年輕人，能把世界的改變，當作是大家的機會。他舉例，由於科技的進步，也因為電動車的出現，「台灣的機會來了」，因為台灣半導體、ICT產業、精密機械具有國際競爭力的優勢，大家可以看到特斯拉（Tesla），有75%的零件是在台灣的公司生產製造，所以世界在變化，就是台灣的機會，台灣政府也要這樣來看待。
賴清德接著表示，他希望能夠結合台灣各界的力量，來推動國家希望工程，將台灣打造成民主和平的台灣、公義永續的台灣及創新繁榮的台灣。今天以「創新繁榮的台灣」為題向大家分享自已的想法。「創新繁榮的台灣」就是以創新驅動取代生產要素驅動的經濟發展模式，台灣過去幾十年來提供其他國家相對便宜的人力、環境成本的方式，促成了第一次經濟奇蹟，也成長出科技產業，特別是半導體、精密機械產業等等。但是在未來一定要改變，要以創新來驅動，用腦力、軟體、硬體設計來創造第二次經濟奇蹟。
賴清德也提出，提高產業國際競爭力及韌性，讓台灣能成為經濟的日不落國；要讓台灣的企業有機會布局全球，引鳳還巢回到台灣，創造就業機會，提升台灣薪資，帶動台灣的經濟繁榮；以及打造科技島，成為智慧國家等三大方向，向學生說明打造創新．繁榮的台灣的具體作法，特別是建立智慧科技島上，要從政府開始做起，提供好的數位公共服務，並且用數位造福這個社會，利用人工智慧擴大創新於教育、醫療、交通、環境的公共服務，也就是當科技越發展，除了產業越進步，然後國家的經濟越好以外，人民的生活應該要越便利，人民生活的福祉應該得到更好的照顧。
而現場也開放學生提問，有男大生問及希望賴清德簡單點評自己與其他3人的優點，供大家作為參考。賴清德則笑回不方便點評其他人，而自己的情況如何，就是今天站在大家面前的原因，希望從報告與回答問題，讓大家從中了解他是怎麼樣的參選人，當然自己也希望得到學生們正面回饋。