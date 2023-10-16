靠特斯拉甩開哈馬斯！以色列男中彈仍逃過一劫 馬斯克也回應了
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在本月7日對以色列發動突襲，一名開著特斯拉的以色列男子接受訪問時表示，當天哈馬斯連續開槍試圖破壞引擎、引燃油箱卻失敗，最後才改瞄準輪胎開槍，所幸在強烈的求生意志下在中彈的情況仍疾駛至附近的醫院就醫，這才逃過一劫。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據以色列科技新聞網「CTech」與以色列媒體「Walla」報導，加薩地區邊境城鎮梅法西姆（Mefalsim）在7日當天受到攻擊，男子接獲通知後前往支援當地緊急小隊，但在路上卻被開著豐田（Toyota）卡車的15名哈馬斯成員阻擋。他們看見該名以色列男子駕駛特斯拉後，立刻朝車頭車尾連續開火，試圖破壞引擎與油箱，但並未成功阻止車輛繼續行駛。
男子表示，當哈馬斯成員發現攻擊意圖並未得逞後，轉而將槍口朝向輪胎與車窗內的他本人，在逃脫過程中他的腿部、手部都中彈，輪胎也開始漏氣，但最終仍憑藉強烈的求生意志開車到醫院就醫。
報導指出，該名男子在就醫後還發現有一枚子彈打到他的頭骨，而電動車更是超過百餘枚彈孔，車輛仍能繼續行駛的「意外」也吸引以色列財政部前顧問艾爾帕（Gilad Alper）分享轉發，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在底下留言表示「很高興他撐了下去！」