中國一帶一路峰會17日登場！泰、柬、寮、塔利班等領袖陸續前往

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奈及利亞副總統謝蒂馬（Kashim Shettima）、寮國國家主席通倫（Thongloun Sisoulith）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）、印尼總理佐科威（Joko Widodo）、泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）等多國領袖也在16日先後抵達北京國際機場，香港特首李家超也率領了歷年來成員最多的代表團飛抵北京機場。
香港代表團由59位不同界別成員以及11位高層官員組成，李家超稱在會議期間將積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，「包括作為推動『一帶一路』高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。」
掌控阿富汗後與中國愈走愈近的塔利班政權，也宣布將派遣部長級官員赴北京參加論壇，並邀請大型投資者到阿富汗，同時也會在會議期間討論修建一條穿越瓦罕走廊（Wakhan Corridor）直通中國的公路。
「一帶一路」國際合作高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，同時還將舉辦企業家大會。北京作為接待城市，不僅全面禁止無人機飛行，獲得採訪權限的媒體也必須配合做PCR、快篩以及提供疫苗接種證明，首都機場以及相關場館周邊道路也實施全面交通管制。