MLB／遊騎兵輸不了！Eovaldi 6局9K好投　5:4太空人季後賽7連勝

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太空人也在2局下靠著四棒Yordan Álvarez掃出右外野陽春砲追回1分，但遊騎兵立刻在3局上利用捕手Jonah Heim擊出左外野陽春砲將領先拉開至4分差，來到4局下太空人再利用Alex Bregman左外野陽春砲追回1分，前5局打完，遊騎兵以5:2領先太空人。
本場遊騎兵僅在前5局有攻勢，太空人則在6局下透過Michael Brantley得點圈敲安，與8局下四棒Yordan Álvarez再度開砲追回2分，但無奈9局下遭到遊騎兵終結者José Leclerc封鎖，終場太空人就以4:5不敵遊騎兵，在美聯冠軍戰吞下2連敗。
此戰遊騎兵先發Nathan Eovaldi 主投6局送出9K僅失3分，順利收下本季季後賽第3勝（0敗），終結者José Leclerc則是後援1.1局，雖投出2次保送，但力保不失分，收下季後賽第3次救援成功；太空人先發Framber Valdez本場則是僅投2.2局就遭敲7安失掉4分退場，吞下本季季後賽第2敗（0勝）。
遊騎兵在今（17日）客場擊敗太空人後，在季後賽收下7連勝，高居史上第3多，將有望挑戰2014年皇家8連勝的紀錄。遊騎兵7連勝當中，有6場都是在客場所拿到。