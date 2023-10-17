MLB／遊騎兵美聯冠軍戰首場開胡！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

MLB／遊騎兵輸不了！Eovaldi 6局9K好投　5:4太空人季後賽7連勝

▲遊騎兵先發Nathan Eovaldi今（17日）在美聯冠軍戰G2， 主投6局送出9K僅失3分，順利收下本季季後賽第3勝，幫助遊騎兵在7戰4勝賽制，率先搶下第2勝。 （圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵先發Nathan Eovaldi今（17日）在美聯冠軍戰G2， 主投6局送出9K僅失3分，順利收下本季季後賽第3勝，幫助遊騎兵在7戰4勝賽制，率先搶下第2勝。 （圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

美國職棒（MLB）美聯冠軍戰G2在17日上演，本場德州遊騎兵靠著發Nathan Eovaldi 主投6局，送出9K僅失3分好投，與打線全場掃出8安挹注5分，終場以5:4擊退休士頓太空人，不僅拿下美聯冠軍戰2連勝，目前季後賽依舊保持不敗，將連勝場次推進至7場，太空人則是吞下季後賽3連敗，目前在7戰4勝的賽制中，處於0勝2敗的劣勢。

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遊騎兵在首局上就展開一輪猛攻，先靠著Marcus Semien、Corey Seager 、Robbie Grossman、Adolis García 連續安打率先攻下3分，隨後Nathaniel Lowe在得點圈敲安在拿1分，首局遊騎兵就取得4:0領先太空人。

太空人也在2局下靠著四棒Yordan Álvarez掃出右外野陽春砲追回1分，但遊騎兵立刻在3局上利用捕手Jonah Heim擊出左外野陽春砲將領先拉開至4分差，來到4局下太空人再利用Alex Bregman左外野陽春砲追回1分，前5局打完，遊騎兵以5:2領先太空人。

本場遊騎兵僅在前5局有攻勢，太空人則在6局下透過Michael Brantley得點圈敲安，與8局下四棒Yordan Álvarez再度開砲追回2分，但無奈9局下遭到遊騎兵終結者José Leclerc封鎖，終場太空人就以4:5不敵遊騎兵，在美聯冠軍戰吞下2連敗。

此戰遊騎兵先發Nathan Eovaldi 主投6局送出9K僅失3分，順利收下本季季後賽第3勝（0敗），終結者José Leclerc則是後援1.1局，雖投出2次保送，但力保不失分，收下季後賽第3次救援成功；太空人先發Framber Valdez本場則是僅投2.2局就遭敲7安失掉4分退場，吞下本季季後賽第2敗（0勝）。

遊騎兵在今（17日）客場擊敗太空人後，在季後賽收下7連勝，高居史上第3多，將有望挑戰2014年皇家8連勝的紀錄。遊騎兵7連勝當中，有6場都是在客場所拿到。

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