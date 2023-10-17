楊祐寧老婆「宮縮」還在開會！認了緊急狀態 生產紀錄畫面曝光
楊祐寧的YT頻道「What a life」最新一集《你們的CEO很扯》，本集主打全程由他親自掌鏡，以「老公視角」記錄老婆Melinda（阿梅）懷二胎到生產的過程，只見已開始宮縮的Melinda躺在醫院待產，仍緊握手機跟她自創保養品牌員工們視訊開會，楊祐寧不敢置信直呼：「好扯喔！你們的CEO正在宮縮，還在跟你們開會！」讓她笑說：「緊急狀態沒辦法啊！」
記者薛羽彤／綜合報導
最新一集影片由楊祐寧掌鏡拍攝，卻意外拍到老婆工作狂的一面，二寶都快要來報到，她邊宮縮邊跟員工開會，一旁的楊祐寧都驚呆了，但Melinda自認不算工作狂，分析說：「宮縮邊開會，反而可以讓我分散宮縮的痛的注意力。」員工們掛電話前，齊聲替下一刻就準備被送進產房的Melinda加油打氣。
楊祐寧對即將臨盆的老婆無微不至的照顧，半夜Melinda肚子餓，他立刻大廚上身煮宵夜讓愛妻暖胃、幫老婆按摩水腫的雙腿，盡力用自己的方式分擔懷孕的辛苦，被細心寵愛著的Melinda說：「煮宵夜跟捏腿的確很暖，但他最暖的是在我懷孕期間，把工作都排開，很照顧我的情緒，花很多時間陪伴著我。」聊到老婆懷孕期間有提出什麼不可能的任務嗎？楊祐寧自信說：「她沒有給我什麼很難的任務，也是因為我本身提供的服務都很不錯啦。」夫妻倆趁著二寶來報到前，把握機會帶大女兒Anah出去玩，享受最後的三人時光。
Melinda近期活躍程度不輸老公楊祐寧，她透露：「祐祐現在會開玩笑說自己變成全職爸爸，拍戲變成他的副業，但我們都很清楚這只是開玩笑！」她認為夫妻本來就該在不同時期、面對不同狀況時，做彼此最好的支持跟輔助，這也是婚姻關係最重要的事。