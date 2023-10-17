車沒上鎖竟出現腐爛女屍！車主提告獲賠32萬元 法院曝原因
新北市一間營造公司將未上鎖的轎車停放於停車場，不料卻遭一名楊姓女子擅自闖入，最終還突然猝死在車內，事後營造公司以汽車成為兇車為由向家屬求償，三重簡易庭審理後，認定楊女未經同意闖入車輛並死亡，已造成交易價值減損，判其家屬在繼承遺產範圍內賠償32萬餘元。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年6月23日營造公司車主接獲通知，指出車輛不斷飄出異味且還流出臭水，沒想到一打開門竟發現後座有一具腐爛女屍；事後車主認為，死者楊女無故進入車內，導致車輛變成兇車，因此提告求償車輛價值減損、拖吊費、精神撫慰金等共42萬餘元。
雖楊女家屬主張，現場沒有證據可證明她是自行進入車內輕生，且車輛除汽車電池損壞外，其餘物品、零件均完好無損，車輛也是車主自行決定要報廢，故請求賠償顯無理由；另外，車門未上鎖也可見車主未善盡管理人責任，同樣負有過失，依法應予酌減賠償金額。
法官審理後表示，楊女於有意識狀態進入車輛，雖沒有直接造成車輛損毀，但依一般社會常情，汽車遭無故闖入又發生死亡事件，會造成車輛經濟上貶值，因此判處楊女家屬賠償價值減損31萬、安全椅及兒童手推車6000元、拖吊費5000元，合計32萬1千元，全案可上訴。