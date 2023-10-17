林襄肉色內衣走秀飽受批評 經紀人曝「原本要全裸」揭委屈內幕
樂天啦啦隊女神林襄近日參與台北時裝週，以肉色內衣搭西裝外套的大尺度服裝開場走秀，造型和妝容卻受到不少網友批評。對此，林襄也首度親上火線回應，經紀人莉奈更是發出千字文訴說委屈，更透露原本是要全裸演出的。
記者薛羽彤／綜合報導
林襄昨（16）日在IG上曬出時裝週影片，表示為了各種視覺效果傳達意念，修正了許多次才是大家看到的版本，面對網路上的各種評價，林襄表示「但我還是非常喜歡這次的時尚圈演出，很棒的作品很厲害的品牌與設計師，覺得自己何德何能有榮幸參與」，她無畏網路上負評，坦言「我只想做好我的工作與挑戰，體驗我想過的生活。」
而林襄的經紀人莉奈昨日也寫下千字文替林襄抱不平，透露原本是要全裸演出的，「襄還真的不排斥，甚至她有時很愛一種情慾感的展現。」不過礙於整體視覺效果傳達意念，最後還是選擇穿內衣演出。莉奈回顧之前林襄東京走秀和第二本寫真書的經歷，林襄挨批「像女鬼」、飽受各種批評，她也自責，「襄真的再次的覺得自己很對不起設計師，對不起品牌對不起所有工作團隊。她非常敬業，她不斷告訴自己一定要想辦法消化，因為不能哭腫眼睛影響拍攝。」
這次台北時裝周，林襄再度收到負評，她也終於學會調適心態，「終於好許多的是，她終於沒有這麼的感到抱歉，認為是自己讓大家被罵。其實襄真的沒有覺得自己好，可是她做好工作與每個挑戰，認真體驗生活讓自己越來越好。」