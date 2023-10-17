台積電領軍！AI股回神 台股早盤漲逾110點、IC設計與光通訊也夯
輝達、超微、美超微股價回神，美股四大指數昨（16）日皆收漲，台北股市今（17）日跟著開高，早盤一度漲110多點，來到16770點。權值王台積電早盤漲6元，來到551元，漲幅約1%。其他重要電子股，如聯電、聯發科、和碩、國巨也漲1到2%。今日AI概念股回神，緯創漲1%，廣達、緯穎、英業達漲0.6%左右。另外，IC設計族群與光通訊族群也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數16日上漲314.25點，或0.93%，收33984.54點；那斯達克指數上漲160.75點，或1.2%，收13567.98點；標普500指數上漲45.85點，或1.06%，收4373.63點；費城半導體指數上漲49.54點，或1.43%，收3502.51點。
受到美股走高激勵，台北股市今（17）日跟著開高，早盤一度漲110多點，來到16770點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到551元，漲幅約1%。同樣為晶圓代工的聯電漲逾1%，世界先進與力積電漲2%。其他重要電子股，聯發科、和碩漲1%，國巨漲2%。
今日AI概念股回神，緯創漲1%，廣達、緯穎、英業達漲0.6%左右。智原、世芯-KY與創意漲2%。IC設計族群表現亮眼，安國漲6%，威盛、笙泉、M31漲4%多，祥碩漲3%、力旺、矽力、類比科漲2%。另外，光通訊概念股也不俗，前鼎、創威、德勝漲4%，合勤控、華星光漲3%，星通、波若威、台聯電漲1到2%。