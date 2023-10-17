亞幣續盤整！聚焦拜登訪以、聯準會官員談話 新台幣跟著台股升
各國透過外交途徑努力防以巴戰爭擴大成區域衝突，尤其美國總統拜登將出訪以色列，美元指數回落，但由於本周美國聯準會（Fed）官員本周將發表談話，亞洲主要貨幣兌美元續盤整，表現升貶互見，台北股、匯市今（17）日早盤則同步回升，新台幣兌美元早盤以32.25元，升值2.9分開出，但隨後也陷入盤整，甚至一度翻貶來到32.282元，目前小升在32.277元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
由於中東局勢沒有進一步惡化，加上美國總統拜登也將出訪以色列，美元指數走低，來到106.28附近，不過，本周美國聯準會（Fed）主席鮑爾在內多位官員將發表談話，市場密切關注有關利率政策的進一步線索，亞洲主要貨幣兌美元續呈現盤整，表現升貶互見。
今日早盤韓元一度升至1346.75兌1美元，目前拉回至1350.61附近，日圓兌美元早盤一度升值來到149.46附近，目前在149.51盤價，離岸人民幣兌美元則走貶，目前來7.3112附近。
至於新台幣兌美元今日早盤止貶回升，以32.25元、升值2.9分開出，只是在市場觀望美國總統拜登訪以色列及美國聯準會官員本周談話內容，新台幣升幅有限，甚至一度翻貶，來到32.282元，目前小升在32.277元震盪整理。不過，由於新台幣回升，日圓兌美元續在149.5附近震盪，日圓換匯價仍在0.21字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2192元。