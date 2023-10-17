MLB／史上首位女總管伍佩琴與老闆理念不合！拒絕執行選擇權續留
北美四大聯賽中史上首位擔任總管的女性Kim Ng（伍佩琴），在昨（16日）晚間與美國職棒（MLB）邁阿密馬林魚分道揚鑣，隨後馬林魚球團也證實此消息，並表示球團是想續留伍佩琴，但她拒絕執行明年的選擇權。
記者張志宇/綜合報導
伍佩琴是在2020年11月接任馬林魚總管一職，在當時讓他成為大聯盟中管理層職位最高的女性，更是北美四大聯賽中首位女性總管，雖然在2021與2022賽季沒能闖進季後賽，但在今年一舉拿下84勝，以國聯外卡第二名之姿挺進季後賽。
根據馬林魚大股東Bruce Sherman透露，「我們讓球團行使其球隊選擇權，讓伍佩琴重返2024年賽季，但她拒絕了選擇權，但我們仍感謝伍佩琴在我們組織任職期間所做的貢獻，並祝福她和她的家人一切順利。我們將立即開始徹底、廣泛地尋找新的領導層，因為我們計劃繼續在場內和場外投資馬林魚隊。」
伍佩琴也在16日向美媒《The Athletic》透露，「我和Bruce Sherman對馬林魚管理層的願景並不完全一致，在我們的討論中，很明顯我們在事情應該是什麼樣子上，並沒有完全一致，我覺得最好離開。」