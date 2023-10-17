MLB／遊騎兵美聯冠軍戰首場開胡！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

MLB／史上首位女總管伍佩琴與老闆理念不合！拒絕執行選擇權續留

▲大聯盟史上首位女總管Kim Ng選擇不與馬林魚續約，因與老闆理念不合選擇離去。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟史上首位女總管Kim Ng選擇不與馬林魚續約，因與老闆理念不合選擇離去。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

北美四大聯賽中史上首位擔任總管的女性Kim Ng（伍佩琴），在昨（16日）晚間與美國職棒（MLB）邁阿密馬林魚分道揚鑣，隨後馬林魚球團也證實此消息，並表示球團是想續留伍佩琴，但她拒絕執行明年的選擇權。

我是廣告 請繼續往下閱讀
伍佩琴是在2020年11月接任馬林魚總管一職，在當時讓他成為大聯盟中管理層職位最高的女性，更是北美四大聯賽中首位女性總管，雖然在2021與2022賽季沒能闖進季後賽，但在今年一舉拿下84勝，以國聯外卡第二名之姿挺進季後賽。

根據馬林魚大股東Bruce Sherman透露，「我們讓球團行使其球隊選擇權，讓伍佩琴重返2024年賽季，但她拒絕了選擇權，但我們仍感謝伍佩琴在我們組織任職期間所做的貢獻，並祝福她和她的家人一切順利。我們將立即開始徹底、廣泛地尋找新的領導層，因為我們計劃繼續在場內和場外投資馬林魚隊。」

伍佩琴也在16日向美媒《The Athletic》透露，「我和Bruce Sherman對馬林魚管理層的願景並不完全一致，在我們的討論中，很明顯我們在事情應該是什麼樣子上，並沒有完全一致，我覺得最好離開。」

MLB／太空人強打Alvarez抱病轟雙響砲　追平怪力男歷史第一紀錄

MLB／Scherzer確定G3先發！近5年為4支不同球隊在季後賽登板

MLB／棒球重返2028洛杉磯奧運　哈波表態參戰：我想為美國而戰

MLB／遊騎兵輸不了！Eovaldi 6局9K好投　5:4太空人季後賽7連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞