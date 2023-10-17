線上旅展／住圓山飯店2.7折、每人千元有找 美福1380元起吃到飽
2023 ITF台北國際旅展將於11月初舉行，台北、高雄圓山飯店聯合祭出住宿券優惠，最低2.7折起，2大2小入住高雄圓山飯店，含4客早餐只要3,980元，等於每人不到千元，即日起至11月24日線上旅展就買得到。另外，台北美福大飯店也是即日起至11月16日推出線上旅展，其中彩匯自助餐廳，推出平日午餐有69折優惠，每人1,380元就吃得到。
記者葉盛耀/綜合報導
台北圓山「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，等於每張3000元，超值優惠打到3.1折起，依使用張數入住不同房型。持3張住宿券入住立即坐擁270度台北超無敵美景與專屬寬敞陽台空間的環景套房，再享2客早餐、2客自助晚餐與西密道導覽文化之旅。入住期間還可免費使用奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會尊榮會員的專屬禮遇。
高雄圓山則推出「平日市景親子客房住宿券」，最殺優惠2.7折，入住只要3,980元，含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯，等於每人1000元不到就能入住。而「平日市景客房住宿券」每張只3,190元，含早餐2客；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，旅展優惠3.9折，每張4,730元。
台北美福大飯店也於即日起至11月16日推出線上旅展，首推提供海陸饗宴及招牌爐烤牛排的彩匯自助餐廳，此次午餐及晚餐皆有推出優惠餐券，平日午餐單人券，每套五張，優惠價每人每張僅1,380元就能享有飯店吃到飽；平日晚餐單人券，每套五張，每張每人1,650元。
還有可體驗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」每張3,680元，包括可享用連續三年榮獲米其林指南一星的米香台菜，可品嚐價值最高達6,039元的頂級美味，等於折扣達61折。若一次購買4張「超值美食通用券」，優惠價每張3,300元。
至於住宿，「行政客房一泊一食雙人券」優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，等於下殺39折，針對四人同遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人僅2,499元起。也有「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以45折的優惠折扣，帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張9,299元。