規模超過兆億元！新加坡數位經濟崛起 科技業大淘金時代
疫情帶來苦難，但也讓部分國家的數位經濟蓬勃發展。疫情催生數位經濟的飆漲，當宅經濟、零接觸服務、混合辦公成為新常態，數位體驗優劣將直接左右消費者採購意願，而新加坡的數位經濟表現絕佳，去年占新加坡國內生產總值（GDP）17.3％，較2017年的13％，高出4.3個百分點。5年內數位經濟的增值（VA）對新加坡經濟的貢獻從580億新元（約等同於新台幣1兆3676億元）至1060億新元（約等同於新台幣2兆4995億元），幾近翻倍。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合新加坡媒體報導，資訊通信媒體發展局（IMDA）近期發布「新加坡數位經濟」報告，內容顯示資訊通信領域是新加坡經濟的主要驅動力之一，去年占整體國內生產總值5.4％。此外，它也是成長最快的領域，2017年至2022年的複合年均增長率（CAGR）為10.3％。由於表現特別突出，新加坡政府更承諾未來會提供更多資源發展數位經濟產業。
帶動資訊通信領域飆升的數位經濟產業，包括遊戲業、線上服務以及電子商務。其他領域的數位化發展也表現優異，去年貢獻國內生產總值11.9％。2017年至2022年的複合年均增長率為13.5％，超過了整體經濟的增長速度。
數位經濟的崛起，也帶來工作機會。科技專業人員從2017年15萬5500人，增加到2022年的20萬1100人，占總就業人數比率從2017年4.2％上升至2022年5.2％。逾70％的科技職位由新加坡人和永久居民擔任。新加坡科技從業人員的薪資中位數為7376新元（約等同於新台幣17.4萬元），較整體居民的薪資中位數4500新元（約等同於新台幣10萬元）更高。