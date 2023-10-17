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全球首創水泥儲能櫃「能源方舟」防火抗爆！台泥強調盡頭即永續

▲全球首創水泥做成的儲能櫃「台泥能源方舟EnergyArk」將於本週18日正式亮相，台泥儲能科技副總經理黃義協於「2023台灣國際智慧能源周」展前記者會上說明其功能。（圖／記者鄭妤安攝）
▲全球首創水泥做成的儲能櫃「台泥能源方舟EnergyArk」將於本週18日正式亮相，台泥儲能科技副總經理黃義協於「2023台灣國際智慧能源周」展前記者會上說明其功能。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

全球首創水泥做成的儲能櫃「台泥能源方舟EnergyArk」將於本週18日正式亮相，其耐震、耐腐蝕，且防火防爆的強度更是台北101灌注混泥土的1.5倍。

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萬眾矚目的「2023台灣國際智慧能源周」將於本週18至20日登場。展覽焦點之一的台泥企業團旗下台泥儲能今年首度參展，將於展期亮相全世界第一座用水泥製成的儲能櫃「EnergyArk」，中文譯為「能源方舟」，為台泥董事長張安平親自命名。

台泥儲能科技副總經理黃義協指出，EnergyArk為安全且具滅火功能的儲能櫃，具防火防爆、獨家注水滅火、全方位耐候以及彈性組合等特性，且取得多項專利及防火認證，其防火抗爆強度更勝台北101灌注混凝土的1.5倍，由於耐腐蝕、防鹽害、耐震，因此適用於各種嚴峻環境場域。

黃義協強調，能源方舟的盡頭是永續，再生能源需求不斷上升，然而，但鑒於其不穩定性，「儲能系統」是未來世代能源結構不可或缺的社會基礎建設。

台泥以EnergyArk UHPC儲能櫃為核心，發展出綠充儲一體充電站、綠電匹配服務、聚合電力交易，提供客戶城市級微電網整合方案，協助解決企業於淨零轉型中遭遇的各種痛點。

「EnergyArk」第一個應用案場位於台泥企業團所屬高雄小港超級電池工廠，該廠配置6個 EnergyArk 1000，總容量 6.4MWh 。日前已經通過台電 s-Reg 執行能力測試，18日前將正式上線加入台電靜態調頻（s-Reg)）輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。

台泥指出，這是台灣首例科技廠建置儲能系統，既能加入台電電力交易平台且電力又可同時支應廠內部分用電，不僅確保高精密製程的鋰三元電池廠不會受停電、跳電等外力因素影響生產，也可以節省廠內電費也獲得電力交易收益。

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