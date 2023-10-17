台塑集團內湖新大樓配置曝光 神秘招待所位置變「親民」？
全台最大自辦都更、台塑集團敦北總部都更案進入新一階段，台塑集團展開「搬家大遷徙」計畫。台塑企業指出，總部將於10月20日起，全員在內湖新大樓辦公，而各棟、各樓層之主要公司配置也曝光，其中台塑與南亞在A1棟，台化與台塑石化在A2棟，總管理處、河靜鋼鐵則在A5棟，而過去一向以神秘著稱的招待所則在2樓。
記者許家禎／台北報導
台塑企業自9月19日起陸續搬遷至台北市內湖區南京東路六段的台塑企業內湖大樓，預計10月19日搬遷完畢，10月20日起全員將於內湖大樓辦公。據了解這次搬家涉及4600名員工，第一階段四大公司、總管理處第一組搬遷人員於9月19起搬至新總部，第二組人員則將於10月初遷移，預計10月下旬全面清空敦北總部，10月20日起全員將於內湖大樓辦公。
而台塑企業總部內湖新大樓各棟、各樓層之主要公司配置也曝光，其中A1棟有台塑8到11樓、南亞2到7樓；A2棟有台化7到11樓、台塑石化4到7樓；A5棟有總管理處3到13樓、河靜鋼鐵8樓，而過去一向以神秘著稱的招待所則在A5棟2樓。
原台塑集團總部大樓已有40多年的歷史，原本的招待所位於13樓，曾是創辦人「經營之神」王永慶生活起居的地方，13樓隱密除了因為電梯只達12樓必須另外走上去之外，招待所也是他用來宴請賓客大老闆們的場所，最有名的「台塑牛小排」就出自於此。
「台塑牛小排」是以王永慶夫人李寶珠依傳統家鄉味親自調配，以獨特的中式配方醃製再加以烘烤，過去招待所只有台塑企業的一級主管才能訂位，這次搬家也保留了招待所，只是位置不在高樓反在低樓層的2樓，未來如何經營？是否卸下神祕色彩變「親民」成為焦點。