MLB／天使續約大谷翔平樂觀其成 紐媒提出3大疑慮：未來令人擔憂
根據美媒《USA Today》記者Bob Nightengale指出，大聯盟洛杉磯天使球團對於大谷翔平續約抱持樂觀態度，但紐約地方電視台《SNY》卻對此懷疑，認為如果大谷選擇留在天使，那將是一個令人感到有趣的決定。
記者路皓惟/綜合報導
SNY電視台點出天使隊近年戰績持續不振，「最關鍵的是，大谷為天使效力的期間內，球隊都並未參與季後賽。」再來是，去年天使隊鬧了一齣轉賣球隊的肥皂劇，讓大家對老闆Arte Moreno的經營能力投以質疑的眼光。
本季，天使隊在7月底交易大限前All in補強，沒想到8月戰績卻是意外地持續低迷，SNY電視台指出「天使高層在交易大限放手一搏，就是為了打進季後賽，甚至送走自家重要的農場潛力，但最後卻白費心力，這使得球迷對球隊的未來感到擔憂。」
從大谷季中傳出被交易開始，洛杉磯道奇和西雅圖水手都有意網羅，雖然大谷最終被撤出交易市場，但道奇和水手仍持續關注大谷，這兩支西岸隊伍也普遍被認為是大谷的新東家。
根據美國商業雜誌《富比士》報導，大谷未來重回洛杉磯天使效力的可能性微乎其微，特別是天使無法給出比道奇或大都會更吸引人的條件，SNY表示，若大谷真的選擇留在天使，那會是「相當有趣」的決定。