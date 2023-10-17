韓國助台造潛艦恐遭中國報復？邱國正：有掌握但不宜評論
國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，但卻暴發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波。外媒報導，韓國檢警偵辦其軍工業者協助台灣建造潛艦，傳出南韓政府擔憂幫助台灣而遭到中國經濟報復。國防部長邱國正今（17）日表示，有掌握，但不宜評論。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。媒體詢問是否知道韓國檢警偵辦其軍工業者協助台灣建造潛艦，邱國正說，他知道，只要潛艦的案子，我方都清楚也掌握，但已經進入檢調單位調查，不會再多置喙，因為講的一句話被引用了後，會穿鑿附會，造成更大的波浪。
媒體詢問韓方的舉動是否與國民黨立委馬文君去年1月將有關資料交給韓國，2月韓國就抓人有關？邱國正說，這種東西紛紛擾擾，再加上揣測不宜，他已經表達過，潛艦國造好事一樁，希望能夠平和把事情處理掉，不想再把問題蓋住，問題可以攤開，針對問題來解決問題，處理問題當中造成其他問題，很不樂見。
媒體問何時了解相關案情？邱國正說，他幾乎同步知道，媒體知道，他也知道，處理問題的定調已經定了，進入檢調調查，不宜再置喙。至於後續影響，他表示，不知道，當然很擔憂，有額外的狀況都值得注意。
是否會加速後續潛艦建造，邱國正指出，不是加速或不加速的問題，當初建案的時候就有程序，原型艦出來，要經過測評，只要測評沒有過，不可能速，穩紮穩打，這是建軍備戰原則之一，不能冒進。對於潛艦議題，他後續不再多做評論。