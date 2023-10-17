美國經濟軟著陸可能性升高　專家教戰全球布局策略

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在此情況下，投資人該如何佈局？在債券方面，瑞銀看好優質債券，尤其是高評級和投資級債券。胡俊禮分析，隨著經濟增長逐漸放緩、通膨率更接近目標水準及投資者開始預期降息，預計優質債券未來6到12個月的總回報可望達到10–15%。而且，當前的收益率水準使得未來12個月回報率成為負值的可能性很低，瑞銀青睞的存續期在5到10年，因此，儘管優質債券的收益率低於短債，但前者的回報持久性和資本增值空間更具吸引力。
就個別市場來看，在亞洲地區，瑞銀認為印度、印尼和中國的表現可能會超過其他市場。胡俊禮認為，印度國內經濟十分強勁，外資投資興趣高昂。在宏觀方面，印度外部赤字回穩於較低的水準，核心通膨放緩，內需和銀行信貸增長也相對穩健。企業盈利復甦將是市場的主要驅動因素。
至於印尼市場的利多驅動力則來自於穩健的經濟成長和有利的淨息差環境，8月印尼製造業採購經理人指數（PMI）創下連續24個月擴張，較高的政策利率也為其金融業提供了有利的淨息差環境。同時，印尼盾可望受到外部盈餘支撐，外商直接投資將保持穩定。
在中國部分，近期市場表現受政策及宏觀驅動，8月重要發展包括資本市場和房地產政策放寬，包括印花稅下調、認房不認貸及存量房貸利率下調等。在中國市場盈利增長動能持續復甦下，瑞銀認為當前估值具吸引力，瑞銀看好戰術性機會，也密切關注房地產銷售、信貸增長及其他宏觀數據的改善跡象。同時，瑞銀也關注城投債的解決方案，中國政府在7月政治局會議上提及要防範化解地方政府債務問題。
胡俊禮也強調，在各資產類別間平衡配置，雖然在現金在當前可以提供良好回報，但隨著央行緊縮週期結束，如此高的利率料將難以持續，瑞銀認為現在正處於各資產類別都有良好回報前景的難得時刻，建議投資者需檢視投資組合，不宜現金持倉過高，確保在各資產類別間有效地平衡配置，管理潛在風險並獲得持久的回報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。