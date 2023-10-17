學生投訴學校違規遭地檢署偵辦！青民協批新北市濫用司法恐嚇學生

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該社群版管理學生，整理當時所有學生投訴，以社群版名義發函新北市政府教育局，希望新北教育局調查中山國中違反教育部「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」的情形，並督導學校改善。
青民協表示，沒想到在半年後，該社群版管理學生收到新北地檢署的傳票，竟是新北市政府將投訴學生移送新北地檢偵辦。新北市政府認為學生違反《公司法》第19條第1項「未經設立登記公司名義經營業務罪」。
青民協說，在檢方偵訊過程中，學生向檢察官表示，會使用公司這二個字，靈感來自於五月天之前出了一張人生無限公司的演唱會專輯，粉專使用這樣的名稱，主要是知道公司法並沒有股份無限公司這樣的類別，粉專並沒有要以公司來經營業務，目前粉專也已將公司二字移除。
近日，學生收到新北地檢署偵結作成「不起訴處分」，檢方在不起訴書中強調「實務上並無所謂股份無限公司之公司種類」、「難僅因被告經營之臉書粉絲轉頁名稱有公司二字，逕認其有何違反公司法之主觀犯意」，而作成不起訴處分。
「黑特／告白中山股份無限匿名版」日前發出聲明強調，「強烈呼籲各級行政單位依法行政，若有應修正之處當從善如流，而非以刑逼民、官官相護。面對公部門此類『解決不了問題就解決提出問題的人』的態度，我們將持續致力於弭平校方與學生之間的不平等權力關係，並感謝各界的支持與使用。」
青民協認為，學生以股份無限公司為名經營匿名版，並非公司法規定的公司類型，且提供匿名平台讓學生發表意見，完全無涉任何營利業務，明顯不符合公司法第19條的構成要件，新北市政府教育局如詢問府內法制單位，就明確能得知無法構成，卻仍將學生函送地檢署。
青民協強調，新北市府的作為明顯是濫用司法資源來恐嚇、報復陳情學生，違反聯合國兒童權利公約的意旨，可能讓學生未來在向政府提出申訴、陳情時，產生寒蟬效應。新北市府要做的應該是盤點新北市還有多少學校違法，並盡速督導學校改善，不應再以函送地檢署的手段，來規避自己作為主管機關的責任。
新北市教育局回應，去年底接獲學生陳情後，隨即督導學校改善，否認有提告，初步瞭解，是另外有民眾向經發局檢舉該匿名版的名稱涉嫌違反《公司法》，經發局只是依規定函送法辦，強調這是2起不同的案件。