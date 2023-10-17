一帶一路指標工程！暹粒吳哥國際機場通航營運　柬埔寨盼再創榮景

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《金邊郵報（The Phnom Penh Post）》，多名柬埔寨部長官員在今（17）日齊聚暹粒−吳哥國際機場（Siem Reap Angkor International Airport ）長達3600公尺的跑道上，迎接機場首架來自泰國曼谷的民航班機。這座機場耗資11億美元（約新台幣355億元），面積廣達700公頃，預計2040年起，機場每年可容納的客運吞吐量高達1200萬人次。柬埔寨副總理維索斯（Vongsey Vissoth ）在新機場舉行的儀式表示：「這項成就將是推動柬埔寨觀光業復甦的關鍵因素。」
2019年柬埔寨共接待外國旅客661萬人次，其中中國遊客占37％，成為最大外國遊客來源，柬埔寨旅遊部長唐坤（Thong Khon）曾在6月時表示，今年前5個月，外國遊客有216萬人次，與去年同期相比，增長530％，期盼今年能達到旅客人次450萬的目標。
今年上半年，柬埔寨旅遊業僅吸引到兩個投資專案，投資額3770萬美元。旅遊部報告指出，兩個專案均為海島開發專案，分別位於國公省和西哈努克省高龍島。唐坤強調，旅遊部將著重於落實各項推動旅遊業復甦和協助旅遊業者復業的計畫，特別是《2022年至2035年國家旅遊發展戰略規畫》。