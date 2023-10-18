金鐘58／綜藝節目獎票選！《原子少年》奪冠　男團魅力勢不可擋

我是廣告 請繼續往下閱讀
奪下第二名的是《綜藝大熱門》，該節目時常增加新內容，每一集的單元也不侷限在棚內，也有過外景拍攝，再加上主持人幽默的主持風格，讓觀眾每每觀賞時，都像是在放鬆，毫無壓力。本次是該節目第四次入圍，能不能成為今年金鐘獎的大贏家，值得關注。
網友心目中的「綜藝節目獎」冠軍是男團選秀節目《原子少年 ATOM BOYZ》，選手以八大行星為名，以團為單位進行比賽，並在其中進行淘汰，經過比賽後選出2團正式出道，節目中不僅展現團隊合作，也能看到男孩們為了出道使出渾身解數，努力追夢的模樣打中許多人的心，也是近年來最受歡迎的男團選秀節目。
金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。
金鐘58／《模仿犯》連環殺人魔PK《我願意》邪教教主！哪一部劇能抱走戲劇節目獎？
金鐘58／桂綸鎂影后級演技首入圍！安心亞、林予晞拚開胡，誰能奪下視后寶座？
金鐘58／《人選之人》對上《她和她的她》， 哪部才是最佳迷你劇集獎？
金鐘58／《原子少年ATOM BOYZ》V.S.《綜藝大熱門》，誰是綜藝節目獎贏家？
金鐘58／《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》，誰可以抱走益智及實境節目獎？
金鐘58／自己PK自己！吳宗憲《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》，誰奪走綜藝節目主持人獎？
金鐘58／資深視后陸弈靜對上新生代4花旦！誰能奪下迷你劇集女主角獎？
金鐘58／失意檢察官吳慷仁PK連環殺人魔姚淳耀，誰能抱走戲劇節目男主角獎？
金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《綜藝玩很大》！誰能奪下益智及實境節目主持人獎？
金鐘58／資深視帝勾峰對上金獎3常客、1新人！誰能奪下迷你劇集男主角獎？