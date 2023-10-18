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金鐘58／綜藝節目獎票選！《原子少年》奪冠　男團魅力勢不可擋

▲《原子少年ATOM BOYZ》對上《綜藝大熱門》、《最強綜藝秀》、《大嘻哈時代2》、《FeatChill フィーチャ》，網友票選心目中的「綜藝節目獎」結果出爐。（圖／翻攝《FeatChill フィーチャ》、《大嘻哈時代2》、《原子少年ATOM BOYZ》、《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》臉書）
▲《原子少年ATOM BOYZ》對上《綜藝大熱門》、《最強綜藝秀》、《大嘻哈時代2》、《FeatChill フィーチャ》，網友票選心目中的「綜藝節目獎」結果出爐。（圖／翻攝《FeatChill フィーチャ》、《大嘻哈時代2》、《原子少年ATOM BOYZ》、《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20日、21日在台北國父紀念館登場，本屆入圍「綜藝節目獎」的有《FeatChill フィーチャ》、選秀節目《大嘻哈時代2》、《原子少年 ATOM BOYZ》以及《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》，哪一個節目是你心目中的「綜藝節目獎」？《NOWnews今日新聞》民調結果出爐，由《原子少年 ATOM BOYZ》以43.4％的票數奪下第一名。

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《最強綜藝秀》為第三名，該節目內容由藝人、表演者等社會人士，展示各種五花八門的才藝、特技表演。節目於今年2月改版成帶領新生代偶像藝人共同走進校園，跟師生一起以輕鬆的遊戲方式互動，頒發歡樂獎學金，呈現學校的特色，帶動台灣的教育事業發展。

▲胡瓜（中）今天出席節目《最強綜藝秀》記者會，左為吳怡霈，右為賴慧如。（圖／民視提供）
▲《最強綜藝秀》是網友票選第三名。（圖／民視提供）
奪下第二名的是《綜藝大熱門》，該節目時常增加新內容，每一集的單元也不侷限在棚內，也有過外景拍攝，再加上主持人幽默的主持風格，讓觀眾每每觀賞時，都像是在放鬆，毫無壓力。本次是該節目第四次入圍，能不能成為今年金鐘獎的大贏家，值得關注。

▲《綜藝大熱門》澄清敲通告時，不會開頭就問女生三圍。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
▲《綜藝大熱門》第四次入圍「綜藝節目獎」，該節目是網友票選第二名。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
網友心目中的「綜藝節目獎」冠軍是男團選秀節目《原子少年 ATOM BOYZ》，選手以八大行星為名，以團為單位進行比賽，並在其中進行淘汰，經過比賽後選出2團正式出道，節目中不僅展現團隊合作，也能看到男孩們為了出道使出渾身解數，努力追夢的模樣打中許多人的心，也是近年來最受歡迎的男團選秀節目。

▲男團選秀節目《原子少年》，角逐本屆金鐘獎「綜藝節目獎」。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
▲男團選秀節目《原子少年》，角逐本屆金鐘獎「綜藝節目獎」，該節目是網友票選的第一名。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
▲綜藝節目獎民調結果出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）
▲綜藝節目獎民調結果出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）

金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。

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