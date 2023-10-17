9.8萬人報名！高中英聽首次考試週六登場　試場分配表這裡查

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如考生於查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心（電話 02-23661416，系統操作請轉分機310；試務作業請轉分機608）。
大考中心提醒考生務必記得考試當天攜帶應試有效證件正本。如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。
應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。
考試當天，大考中心建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集。另呼籲接送考生的親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。
大考中心表示，考試當天，一般考生應試可自主佩戴口罩，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性或確診的考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配的考（分）區試場應試；若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。