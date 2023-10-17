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9.8萬人報名！高中英聽首次考試週六登場　試場分配表這裡查

▲113學年度高中英語聽力測驗第一次考試本週六登場，今（17）日於大考中心網站公布試場分配表。（圖／大考中心提供）
▲113學年度高中英語聽力測驗第一次考試本週六登場，今（17）日於大考中心網站公布試場分配表。（圖／大考中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於21日、本週六舉行，報名人數總計9萬8188人，編配於33個考區、52個分區、2837個試場。試場分配表及考試地點今（17）日公布，刊登在大考中心網站首頁，高中英語聽力測驗專區之考試訊息，由於英聽不開放查看試場，考生需事先上網查閱試場平面圖等資訊。

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大考中心表示，請考生務必於今天起至大考中心網站的113高中英語聽力測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點等資訊。上網查詢所得到的應試號碼，應與10月6日上午所收「以此封為主」簡訊所列，或10月6日後所屬集報單位轉知，或收悉本會於本次考試專函所通知之應試號碼相同。考生於考試當日，請務必依上網查詢所列的考區、試場、場次及時間，入場應試。

如考生於查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心（電話 02-23661416，系統操作請轉分機310；試務作業請轉分機608）。

大考中心提醒考生務必記得考試當天攜帶應試有效證件正本。如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

考試當天，大考中心建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集。另呼籲接送考生的親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

大考中心表示，考試當天，一般考生應試可自主佩戴口罩，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性或確診的考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配的考（分）區試場應試；若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。

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